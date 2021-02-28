Процессоры AMD EPYC Genoa получат до 96 ядер, DDR5, PCIe 5.0 и внушительный TDP — данные инсайдера
Несмотря на то, что AMD только готовится к скорому дебюту серверных процессоров EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3, инсайдеры уже снабжают компьютерную общественность очередной порцией данных касательно технических характеристик моделей, которые придут им на смену.
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Источник изображения: AMD
Так, энтузиаст под ником ExecutableFix решил дополнить информацию, которой он делился с сообществом несколько месяцев назад: согласно данным инсайдера, серверные процессоры AMD EPYC, принадлежащие к семейству Genoa и основанные на архитектуре Zen 4, получат вплоть до 96 ядер и 192 потоков в максимальном своём исполнение – до 12 чиплетов с 8 ядрами «на борту».
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Источник изображения: Twitter, ExecutableFix
Кроме того, новинки смогут похвастаться наличием 128 и 160 линий PCIe версии 5.0 для систем в одно- и двухпроцессорном исполнении соответственно, а также 12-канальным контроллером памяти с поддержкой DDR5-5200.
При этом уровень TDP новых серверных CPU будет несколько выше по сравнению с показателями предшественников и сможет достигать 320 Вт в стандартном режиме с возможностью повышения вплоть до 400 Вт. Что касается используемого сокета, то новинки будет выпускаться в конструктивном исполнении LGA 6096 (SP5).
Исходя из текущих планов AMD, дебют серверных процессоров EPYC Genoa состоится не ранее конца текущего или даже начала следующего года.
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