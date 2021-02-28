Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пару дней назад NVIDIA наконец-то явила миру свою новую видеокарту среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060, в теории претендующую на звание «народной», а специалисты ресурса Jarrod'sTech решили подробно рассмотреть достижения данной модели в ряде игровых и прикладных приложений, сравнив уровень производительности с её предшественницами поколения Pascal и Turing.

реклама

Стоит напомнить, что видеокарта GeForce RTX 3060 получила в своё распоряжение 3584 ядра CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц, в то время как модели GeForce RTX 2060 и GTX 1060 располагают лишь 1920 и 1280 CUDA-ядрами, а также 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 и GDDR5 с эффективной частотой 14 и 8 ГГц соответственно.

анонсы и реклама MSI Ventus RTX 3060 в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070 RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Кроме того, тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i9-10900K, функционирующий на частоте 5,2 ГГц, материнскую плату MSI MEG Z490 ACE и оперативную память DDR4-3200 (CL14).

реклама

При сравнении достижений GeForce RTX 3060 с уровнем производительности GTX 1060 в 12 популярных тайтлах, можно отметить, что по среднему значению кадровой частоты новинка ощутимо превосходит представительницу поколения Pascal: в среднем преимущество новой модели в разрешениях 1080p, 1440p и 4K составляет 99.4, 109.0 и 133.2 % соответственно.

реклама

Что касается противостояния между GeForce RTX 3060 и RTX 2060, то на фоне своей прямой предшественницы новинка выглядит не так впечатляюще, однако разрыв в уровне производительности всё же велик и в среднем составляет 22.1, 26.8 и 36.8 % в разрешениях 1080p, 1440p и 4K.

реклама

В прикладных задачах новая модель также продемонстрировала своё превосходство, в DaVinci Resolve 16.2.2, Adobe Premiere 14.9 и V-Ray Benchmark 5.0.20 оказавшись быстрее представительниц поколений Pascal/Turing на 16.1/68.0, 1.5/24.8 и 46.0/250.8 (CUDA), 59.6/- (RTX) % соответственно, а также обогнав своих преследовательниц в Blender 2.91.2, которые отстали от новинки на 112.2/237.2 (Classroom) и 60.4/212.5 (BMW) %.

При этом уровень потребления системы, включающей в себя GeForce RTX 3060, примерно равен значению энергопотребления тестового стенда с RTX 2060 «на борту» (274 против 277 Вт), в то время как «аппетиты» GTX 1060 намного скромнее (201 Вт).

Источник изображений: YouTube, Jarrod'sTech

Говоря о рекомендованной стоимости новинки в сравнении с предшественницами, можно отметить, что MSRP GeForce RTX 3060 даже несколько ниже RTX 2060 ($330 против $350), однако ощутимо выше GTX 1060 ($250). Впрочем, на фоне криптовалютной лихорадки шансы заполучить RTX 3060 по рекомендованной стоимости хоть и есть, но весьма призрачные, в то время как большинство ритейлеров предлагают новые модели по завышенным ценам.