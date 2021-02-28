Три поколения народных видеокарт NVIDIA в тесте Jarrod'sTech — RTX 3060 против RTX 2060 и GTX 1060
Пару дней назад NVIDIA наконец-то явила миру свою новую видеокарту среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060, в теории претендующую на звание «народной», а специалисты ресурса Jarrod'sTech решили подробно рассмотреть достижения данной модели в ряде игровых и прикладных приложений, сравнив уровень производительности с её предшественницами поколения Pascal и Turing.
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Стоит напомнить, что видеокарта GeForce RTX 3060 получила в своё распоряжение 3584 ядра CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц, в то время как модели GeForce RTX 2060 и GTX 1060 располагают лишь 1920 и 1280 CUDA-ядрами, а также 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 и GDDR5 с эффективной частотой 14 и 8 ГГц соответственно.
Кроме того, тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i9-10900K, функционирующий на частоте 5,2 ГГц, материнскую плату MSI MEG Z490 ACE и оперативную память DDR4-3200 (CL14).
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При сравнении достижений GeForce RTX 3060 с уровнем производительности GTX 1060 в 12 популярных тайтлах, можно отметить, что по среднему значению кадровой частоты новинка ощутимо превосходит представительницу поколения Pascal: в среднем преимущество новой модели в разрешениях 1080p, 1440p и 4K составляет 99.4, 109.0 и 133.2 % соответственно.
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Что касается противостояния между GeForce RTX 3060 и RTX 2060, то на фоне своей прямой предшественницы новинка выглядит не так впечатляюще, однако разрыв в уровне производительности всё же велик и в среднем составляет 22.1, 26.8 и 36.8 % в разрешениях 1080p, 1440p и 4K.
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В прикладных задачах новая модель также продемонстрировала своё превосходство, в DaVinci Resolve 16.2.2, Adobe Premiere 14.9 и V-Ray Benchmark 5.0.20 оказавшись быстрее представительниц поколений Pascal/Turing на 16.1/68.0, 1.5/24.8 и 46.0/250.8 (CUDA), 59.6/- (RTX) % соответственно, а также обогнав своих преследовательниц в Blender 2.91.2, которые отстали от новинки на 112.2/237.2 (Classroom) и 60.4/212.5 (BMW) %.
При этом уровень потребления системы, включающей в себя GeForce RTX 3060, примерно равен значению энергопотребления тестового стенда с RTX 2060 «на борту» (274 против 277 Вт), в то время как «аппетиты» GTX 1060 намного скромнее (201 Вт).
Источник изображений: YouTube, Jarrod'sTech
Говоря о рекомендованной стоимости новинки в сравнении с предшественницами, можно отметить, что MSRP GeForce RTX 3060 даже несколько ниже RTX 2060 ($330 против $350), однако ощутимо выше GTX 1060 ($250). Впрочем, на фоне криптовалютной лихорадки шансы заполучить RTX 3060 по рекомендованной стоимости хоть и есть, но весьма призрачные, в то время как большинство ритейлеров предлагают новые модели по завышенным ценам.
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