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Ещё одна видеокарта NVIDIA работает с активной функцией Resizable BAR — RTX 3060 не единственная

Похоже, список официально поддерживаемых устройств не совсем полный.
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Несколько дней назад состоялся официальный дебют очередного графического адаптера NVIDIA среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060, который первым из представленных в десктопном сегменте продуктов компании получил официальную поддержку технологии Resizable BAR, однако один из пользователей Reddit обнаружил, что новинка вовсе не единственная в своём роде, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

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Так, профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000, основанная на полноценном графическом процессоре GA102 с 10752 ядрами CUDA «на борту», а также имеющая в своём распоряжении 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с коррекцией ошибок, также нежданно-негаданно получила поддержку функции Resizable BAR, что наглядно демонстрируется на приведенных изображениях.

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Источник изображения: Reddit, millenia3d

Стоит отметить, что в список поддерживаемых продуктов официально входят только мобильные видеокарты серии GeForce RTX 30 и десктопный графический адаптер GeForce RTX 3060, в то время как остальные модели поколения Ampere, принадлежащие к настольному сегменту, должны получить новую версию прошивки, активирующую функцию Resizable BAR, только в конце марта.

Не менее интересен тот факт, что искомый графический адаптер NVIDIA RTX A6000, протестированный пользователем, наделён стоковой версией VBIOS, которая, судя по всему, уже поддерживает новую технологию.

Необходимо напомнить, что функция Resizable BAR способна повысить уровень производительности системы в ряде игровых приложений, однако для её поддержки необходим совместимый процессор, а также материнская плата и графический адаптер в дуэте со свежими прошивками и набором графических драйверов.

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