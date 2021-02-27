Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад состоялся официальный дебют очередного графического адаптера NVIDIA среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060, который первым из представленных в десктопном сегменте продуктов компании получил официальную поддержку технологии Resizable BAR, однако один из пользователей Reddit обнаружил, что новинка вовсе не единственная в своём роде, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

анонсы и реклама MSI Ventus RTX 3060 в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070 RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Так, профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000, основанная на полноценном графическом процессоре GA102 с 10752 ядрами CUDA «на борту», а также имеющая в своём распоряжении 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с коррекцией ошибок, также нежданно-негаданно получила поддержку функции Resizable BAR, что наглядно демонстрируется на приведенных изображениях.

реклама

Источник изображения: Reddit, millenia3d

Стоит отметить, что в список поддерживаемых продуктов официально входят только мобильные видеокарты серии GeForce RTX 30 и десктопный графический адаптер GeForce RTX 3060, в то время как остальные модели поколения Ampere, принадлежащие к настольному сегменту, должны получить новую версию прошивки, активирующую функцию Resizable BAR, только в конце марта.

Не менее интересен тот факт, что искомый графический адаптер NVIDIA RTX A6000, протестированный пользователем, наделён стоковой версией VBIOS, которая, судя по всему, уже поддерживает новую технологию.

Необходимо напомнить, что функция Resizable BAR способна повысить уровень производительности системы в ряде игровых приложений, однако для её поддержки необходим совместимый процессор, а также материнская плата и графический адаптер в дуэте со свежими прошивками и набором графических драйверов.