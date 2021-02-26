Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
Производители компьютерных комплектующих продолжают внедрять в свои продукты поддержку технологии Resizable BAR, благодаря которой имеется возможность повысить уровень производительности системы в ряде игровых приложений: на фоне официального дебюта графического адаптера GeForce RTX 3060 компания NVIDIA подробно рассказала обо всех нюансах касательно новой функции, а ресурс VideoCardz разместил эти данные на своих страницах.
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NVIDIA отмечает, что благодаря технологии Resizable BAR, зиждящейся на стандарте PCIe, центральный процессор имеет доступ ко всему объёму видеобуфера видеокарты, в результате чего эффективность обращения CPU к памяти графического адаптера ощутимо повышается, что положительным образом влияет на общую производительность.
В настоящий момент поддержкой новой функции могут похвастаться мобильные устройства, имеющие в своём составе видеоадаптеры серии GeForce RTX 30 и совместимые с технологией платформы Intel и AMD, а также десктопная видеокарта GeForce RTX 3060 в связке с материнской платой и процессором, наделёнными поддержкой новой технологии.
Согласно представленным данным, по состоянию на 25 февраля текущего года поддержкой технологии Resizable BAR снабжён целый ряд материнских плат на базе чипсетов AMD 400-й и 500-й серий, Intel Z490, H470, B460, H410 и предстоящей 500-й серии производства ASUS, MSI, ASRock, EVGA, COLORFUL и GIGABYTE, а также процессоры Intel 10-го (Core i9, i7, i5 и i3) и 11-го поколений (Core i9, i7, i5), и AMD с архитектурой Zen 3.
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Кроме упоминаемого выше «железа», снабжённого свежей версией прошивки с поддержкой Resizable BAR и соответствующими настройками, потребуется также графический драйвер GeForce Game Ready с порядковым номером 461.72 или свежее. Чтобы проверить, функционирует ли технология, следует зайти во вкладку «Информация о системе» в Панели Управления NVIDIA — в случае положительного исхода напротив «Resizable BAR» будет красоваться надпись «Да» («Yes»).
Источник изображений: VideoCardz, NVIDIA
Компания отмечает, что рост уровня производительности в ряде игр после активации новой функции может колебаться от всего пары до ощутимых десяти процентов, однако в некоторых тайтлах может наблюдаться ситуация с падением fps, поэтому специалисты NVIDIA тестируют современные игры с последующим добавлением профилей для тайтлов, демонстрирующих увеличение кадровой частоты, что избавит геймеров от лишнего беспокойства.
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При этом свежий набор драйверов добавляет поддержку Resizable BAR для следующих игр: Battlefield V, Forza Horizon 4, Metro Exodus, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Gears 5, Borderlands 3 и Red Dead Redemption 2.
Стоит заметить, что в настоящий момент в настольном сегменте поддержкой новой функции «из коробки» обладает лишь только что дебютировавшая GeForce RTX 3060, в то время как остальные её «соплеменницы» серии GeForce RTX 30 получат новую прошивку только в конце марта или даже чуть позже, в зависимости от производителя.
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