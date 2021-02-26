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Как известно, в начале марта AMD намерена провести мероприятие, посвящённое расширению семейства видеокарт серии Radeon RX 6000 – ожидалось, что компания представит сразу две модели среднего ценового сегмента, а именно Radeon RX 6700 XT и RX 6700, однако, как утверждает ресурс Cowcotland, радость была преждевременной.

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Источник изображения: AMD

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По данным источника, ранее в планы AMD на март входило представление сразу двух моделей новой серии, однако теперь на дебют младшей модели в следующем месяце рассчитывать не приходится — через несколько дней компания анонсирует лишь Radeon RX 6700 XT, которая появится в продаже с 18 марта.

К сожалению, какие именно причины вынудили AMD пойти на этот шаг, пока остаётся загадкой — вполне возможно, что компания просто ожидает дебюта очередной модели от NVIDIA.

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Впрочем, это не единственная обескураживающая новость: согласно данным ресурса, во Францию прибудет только сто видеокарт Radeon RX 6700 XT в эталонном исполнении, в то время как партнёры AMD добавят к этому количеству ещё несколько сотен, чего вряд ли хватит для удовлетворения спроса. Вероятно, подобная ситуация будет наблюдаться и в других странах.

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, в основу графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT ляжет графический чип Navi 22 XT с 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами «на борту». Кроме того, новинка получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 192 бит.

Что касается официального анонса новой модели, то, судя по всему, он запланирован на начало следующего месяца, а именно на 3 марта.