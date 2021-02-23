Бюджетный Core i3-10105F (Comet Lake-S Refresh) продемонстрировал свои возможности в Geekbench 5
Как известно, в ближайшем будущем Intel намерена явить миру не только настольные процессоры, принадлежащие к поколению Rocket Lake-S, но и «обновлённые» модели семейства Comet Lake-S Refresh, в состав которого войдут представители Core i3, Pentium и Celeron, и одна из таких новинок сегодня была замечена в базе данных популярного тестового пакета Geekbench 5 благодаря стараниям Twitter-бота Benchleaks.
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Источник изображения: Intel
Как можно заметить, технические характеристики новой модели в лице Core i3-10105F в сравнении с её предшественницей, Core i3-10100F, практически не изменились: новинка располагает всё теми же 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности и 6 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а единственное различие — это поднятые на 100 МГц частоты, в результате чего представитель семейства Comet Lake-S Refresh может функционировать на частоте 3,7 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,4 ГГц в максимальном.
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Источник изображения: Geekbench 5
Столь скромный прирост частоты практически не повлиял на результаты новой модели по сравнению с предшественницей: так, в однопоточном подтесте новинка смогла набрать 1162 балла, а в многопоточном состязании получила 3972 очка, что примерно соответствует достижениям Core i3-10100F.
Стоит напомнить, что ассортимент нескольких европейских магазинов уже пополнился новыми моделями процессоров: стоимость Core i3-10105F варьируется в пределах €84-91.
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