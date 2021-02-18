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NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют

Компания уверена, что это даст возможность геймерам наконец-то купить новую видеокарту.
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Компания NVIDIA сделала неожиданное заявление. Драйвера для новых моделей видеокарт среднего сегмента, GeForce RTX 3060, будут обладать программными ограничениями скорости хеширования при майнинге Ethereum, снижающими производительность до 50%.

Автор оригинальной фотографии Fredrick Tendong, Unsplash

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Чтобы удовлетворить потребности майнеров, компания представит специализированную линейку «процессоров для майнинга» Cryptocurrency Mining Processor (CMP). Не уточняется, является ли CMP существенно переработанным продуктом, серьезно отличающимся от графических процессоров Ampere. Сообщается только то, что эти процессоры не предназначены для обработки графики и оптимизированы для обеспечения максимальной производительности и эффективности майнинга.

Источник: NVIDIA
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Компания утверждает, что производство специализированных решений CMP не повлияет на доступность графических процессоров GeForce для геймеров. Устройства CMP не получат разъемов для вывода изображения, что позволит переработать компоновку системы охлаждения, сделать ее аэродинамически и термодинамически более эффективной и компактной, позволяя расположить устройства плотнее в майнинг фермах без ухудшения температурных показателей.

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Несколько непонятна ситуация с программным ограничением майнинга Ethereum для GeForce RTX 3060. Насколько это решение надежно и не удастся ли энтузиастам его обойти?

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Сейчас обсуждают

daimos
18:40
Конечно, обойдут! Но это для тех лошариков, которые лезут в крипту, не имея никаких элементарных познаний как в экономике/о бирже, так и в железе, которые и умеют вычислить окупаемость на оптимистично...
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Ольга Яковлева
18:40
У тебя логика продавана с рынка, нахапать пребыстрому, а нормальные бизнесмены играют в долгую.
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Артур Шелепаев
18:39
Автор статью про Нарнию написал что-ли?))) Не поленился бы цены глянуть, дефицит вовсю бушует. Кто-нибудь в курсе, изменится ли ситуация к лету?
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
Valeratal No
18:39
Сложно было дать ссылку на скриншот? или скриншота и нет и есть только "разговоры" на странице у этой дамы, никакой эротики в скринах нет.
Участницу конкурса Cyberpunk 2077 забанили за скриншот
Slabachok
18:38
Лучше бы заблокировали карты на запуск игр, чтобы не отвлекаться от майнинга.
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
ego0550
18:36
Ну а получится защита от геймеров, чтобы не копали в перерывах между копкой, и не мещали майнерам завышая сложность сети. А так приоритет производства все равно будет майнерам.
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Renegade1979
18:35
Какие еще "западные компании", ты консервативной фракции Республиканцев скажи шо надо рвать очко ради финской или шведской компании, они поржут. Начиная с Трампа. И потом британцы спросят а на кой хре...
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Денис Наговицын
18:35
Оно подержанное и техпроцесс старый, вот и отдали
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
ego0550
18:35
Ага, насытит он рынок, и что будет делать через полгода с перенасыщенным рынком? Объемы продаж от этого не вырастут, что он продаст Н-ное количество майнера, что игрокам. Только во втором случае рынок...
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
Алексей Грачев
18:34
Так ты не пользуйся;)))
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
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