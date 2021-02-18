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Компания NVIDIA сделала неожиданное заявление. Драйвера для новых моделей видеокарт среднего сегмента, GeForce RTX 3060, будут обладать программными ограничениями скорости хеширования при майнинге Ethereum, снижающими производительность до 50%.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Fredrick Tendong реклама

Чтобы удовлетворить потребности майнеров, компания представит специализированную линейку «процессоров для майнинга» Cryptocurrency Mining Processor (CMP). Не уточняется, является ли CMP существенно переработанным продуктом, серьезно отличающимся от графических процессоров Ampere. Сообщается только то, что эти процессоры не предназначены для обработки графики и оптимизированы для обеспечения максимальной производительности и эффективности майнинга.

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Компания утверждает, что производство специализированных решений CMP не повлияет на доступность графических процессоров GeForce для геймеров. Устройства CMP не получат разъемов для вывода изображения, что позволит переработать компоновку системы охлаждения, сделать ее аэродинамически и термодинамически более эффективной и компактной, позволяя расположить устройства плотнее в майнинг фермах без ухудшения температурных показателей.

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Несколько непонятна ситуация с программным ограничением майнинга Ethereum для GeForce RTX 3060. Насколько это решение надежно и не удастся ли энтузиастам его обойти?