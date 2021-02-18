Не все производители видеокарт поддерживают идеи майнинга криптовалют
Буквально вчера компьютерная общественность была крайне возмущена довольно неоднозначным (и впоследствии удалённым) сообщением компании ZOTAC, выпускающей графические адаптеры, в котором производитель разрекламировал майнинг-ферму, состоящую из видеокарт GeForce RTX 3070 Twin Edge, что на фоне дефицита видеоадаптеров, причиной чему, по мнению компьютерного сообщества, стали в том числе и майнеры, вызвало крайне негативную реакцию у целого ряда потенциальных покупателей, огорчённых ощутимым ростом цен и недоступностью большинства моделей.
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Источник изображения: Pixabay
Впрочем, не все производители видеокарт поддерживают концепцию добычи криптовалют: в своём сообщении посредством Twitter представители бренда AORUS явно дали понять, что их отношение к майнингу крайне негативное, так как выгода в денежном эквиваленте связана с загрязнением (вероятно, окружающей среды), что ни в коем случае не может быть поводом для гордости.
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Источник изображения: Twitter, AORUS Benelux
Остаётся надеяться, что остальные компании, ответственные за выпуск видеокарт, присоединятся к «первопроходцу», что может поднять их авторитет в глазах потенциальных покупателей. Впрочем, одних только сообщений маловато, и в текущей ситуации необходимо переходить от слов к делу.
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