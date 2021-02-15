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На фоне криптовалютной лихорадки, привлекающей всё большее количество майнеров, и разгулявшегося коронавируса, ставшего причиной целого ряда запретов, владельцы некоторых бизнесов, пользуясь давней мудростью Дарвина об успешности выживаемости благодаря умению приспосабливаться к изменившимся условиям, трансформируют свои предприятия для извлечения наибольшей выгоды.

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Так, владелец одного из вьетнамских интернет-кафе, которое в настоящий момент пустует из-за локальных ограничений, связанных с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции, решил заняться добычей криптовалюты, сообщает ресурс VideoCardz.

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К счастью для бизнесмена, недостатка в новых комплектующих его заведение не испытывает, так как функционирует на базе компьютерного магазина, в результате чего видеокарты из игровых компьютеров перекочевали в специально смонтированные стойки — на представленных изображениях можно видеть несколько десятков GeForce RTX 3080, готовых к добыче криптовалюты.

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Источник изображений: Facebook, Computer Star

Как сообщает сам владелец бизнеса в социальной сети Facebook, в настоящий момент данное направление является более прибыльным по сравнению с основным видом деятельности — действительно, продолжающийся рост курса популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum позволяет окупить стоимость «железа» уже за несколько месяцев.

Вполне вероятно, что некоторые геймеры предпочли бы, чтобы эти видеокарты оказались в продаже, однако винить бизнесмена в том, что он пытается спасти своё предприятие от неумолимо надвигающегося банкротства, несомненно, нельзя.