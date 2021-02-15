Intel Core i5-11500 не сумел обогнать AMD Ryzen 5 5600X в тестовом пакете Geekbench 5
Настольные процессоры Intel 11-го поколения продолжают появляться в ряде популярных тестовых пакетов в преддверии своего официального дебюта: сегодня в известном бенчмарке Geekbench 5 специально обученным ботом BenchLeaks была обнаружена одна из новинок, продемонстрировавшая широкой общественности свои новые достижения.
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Источник изображения: Intel
Исходя из представленных данных, десктопный процессор Intel Core i5-11500, наделённый 6 ядрами/12 потоками, работающими на базовой частоте 2,7 ГГц с увеличением до 4,6 ГГц в турборежиме, в дуэте с оперативной памятью DDR4-3200 в однопоточном состязании смог завоевать 1538 очков, а в многопоточном подтесте ему покорился результат в 7434 очка, однако данных свершений не хватило, что обойти своего оппонента из стана AMD в лице 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 5600X: новинка отстала от представителя «красной команды» в среднем на 5-7 и 9-10 % соответственно.
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Источник изображения: Geekbench 5
Впрочем, на фоне своего предшественника в лице Core i5-10500, оснащённого аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,1/4,5 ГГц, Core i5-11500 выглядит вполне неплохо: в однопоточной и многопоточной дисциплинах новый CPU обходит модель семейства Comet Lake-S на 25-30 и 17-23 %.
Судя по имеющимся данным, новинка должна поступить в продажу уже через несколько недель, однако ряд европейских магазинов уже поделился данными касательно предварительной стоимости новой модели — Core i5-11500 оценили в €214-216.
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