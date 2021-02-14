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Специалисты непримиримых соперников последних лет в лице Intel и AMD продолжают непрерывную работу над очередными поколениями своих серверных процессоров, которые увидят свет уже в ближайшем будущем: ассортимент «синей команды» пополнится серверными моделями Xeon семейства Ice Lake-SP, которые будут выпускаться по улучшенному 10-нм технологическому процессу и получат ядра Sunny Cove, в то время как их оппоненты представят 7-нм процессоры EPYC Milan с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: AMD

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Несколько дней назад известный энтузиаст momomo_us поделился некоторыми данными касательно технических характеристик новинок «синей команды», а сегодня ещё раз коснулся этой темы, сравнив будущие серверные модели Intel и AMD.

Как можно видеть, в ассортименте AMD будет насчитываться целых три модели, наделённых 64 ядрами, а именно EPYC 7763, EPYC 7713 и EPYC 7713P, в то время как в «арсенале» Intel будет находиться лишь один CPU с максимальным для линейки количеством ядер – им станет 40-ядерный Xeon Platinum 8380.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

По данным инсайдера, модельный ряд Intel будет насчитывать более двух десятков серверных процессоров Xeon с количеством ядер от 8 до 40 и уровнем TDP 105-270 Вт, а ассортимент AMD пополнится практически аналогичным числом CPU, которые получат в своё распоряжение от 8 до 64 ядер, а их значение TDP будет варьироваться от 155 до 280 Вт.

Стоит учесть, что некоторые частотные характеристики и значения TDP, приведенные на изображении, могут быть не совсем точными либо же измениться после официального дебюта: так, по данным инсайдера под ником ExecutableFix, процессоры EPYC 7663 и EPYC 7453 имеют частотные формулы 2,0/3,5 и 2,7/3,4 ГГц и уровень TDP в 240 и 225 Вт соответственно, а в недавней «утечке», рассекретившей некоторые спецификации и цены ряда серверных процессоров AMD семейства Milan, модель EPYC 7763 фигурировала с базовой частотой в 2,45 ГГц.