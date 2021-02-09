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Процессоры Intel Ice Lake-SP предложат до сорока ядер

Но у AMD EPYC по-прежнему будет 64 ядра.
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Анонс 10-нм процессоров Intel Xeon семейства Ice Lake-SP несколько раз откладывался, слухи приписывали компании стремление увеличить количество доступных для них вычислительных ядер, поскольку конкурирующие AMD EPYC готовы предлагать по 64 ядра на один процессорный разъём. Теперь известный японский блогер приводит предполагаемую конфигурацию процессоров Ice Lake-SP, в старшей версии они демонстрируют наличие 40 вычислительных ядер.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Младшая модель семейства, если верить источнику, предложит восемь ядер и TDP не более 105 Вт, промежуточным рубежом станут 28 ядер, а для создания процессоров с 40 ядрами уже может потребоваться двухкристальная компоновка. Значение TDP старших процессоров семейства может достигать 270 Вт. Процессоры будут поддерживать восьмиканальную память типа DDR4-3200 и до 64 линий PCI Express 4.0. Модель с сорока ядрами получит номинальную частоту 2.3 ГГц.

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