Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
В ожидании неумолимо приближающегося дебюта десктопных процессоров Intel 11-го поколения магазины продолжают планомерно снижать цены на модели текущего и прошлых поколений: сегодня к дешевеющему Core i7-10700KF присоединяется ещё один представитель семейства Comet Lake-S.
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Источник изображения: Intel
Так, настольный процессор Intel Core i5-10600K, который может предложить 6 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 4,1/4,8 ГГц в базовом/турборежиме, а также 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и встроенную графическую подсистему UHD Graphics 630, за последние пару недель подешевел на 2840 рублей: в популярной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» в данный момент модель можно приобрести за 20290 рублей, хотя ещё в конце прошлого месяца её стоимость, согласно данным ресурса HardPrice, составляла 23130 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
Источник изображения: HardPrice
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Столь ощутимое падение цены позволило Core i5-10600K ещё больше оторваться от модели конкурирующей стороны в лице AMD Ryzen 5 5600X, наделённой аналогичным количеством ядер/потоков с частотой 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, которая, впрочем, также стремительно теряет в цене: в данный момент процессор «красной команды» имеется возможность купить за 29400 рублей.
Источник изображения: РЕГАРД
Естественно, настольный процессор Ryzen 5 5600X несколько превосходит Core i5-10600K в ряде игровых и прикладных приложений, однако столь ощутимая разница в стоимости, несомненно, может склонить чашу весов в пользу модели от Intel.
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