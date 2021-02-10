Core i7-10700KF подешевел и почти сравнялся в цене с Ryzen 5 5600X
В преддверии скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения продавцы, похоже, намерены освободить полки своих магазинов от моделей прошлых поколений, в результате чего ощутимо снижают их стоимость, дабы заинтересовать потенциальных покупателей.
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Источник изображения: Intel
Так, десктопный процессор Intel Core i7-10700KF, наделённый 8 ядрами с поддержкой гиперпоточности и базовой частотой 3,8 ГГц с возможностью повышения вплоть до 5,1 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0, но лишённый встроенной графической подсистемы, которая, впрочем, большинству покупателей данной модели не особо-то и пригодится, за последние пару недель потерял в цене почти 1600 рублей: в популярной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» представитель семейства Comet Lake-S доступен для покупки за 29910 рублей, хотя ещё 25 января предлагался за 31480 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
Источник изображения: HardPrice
Таким образом, стоимость 8-ядерной 16-поточной модели от Intel практически сравнялась с ценой своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 5 5600X, имеющего в своём распоряжении всего лишь 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 3,7/4,6 ГГц, но способного успешно противостоять своему конкуренту в ряде популярных игр, который можно приобрести за 29400 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
Стоит напомнить, что модель «красной команды» также активно дешевеет, за последние несколько недель став доступнее на 5000 рублей.
Без сомнения, столь заманчивое предложение сможет заинтересовать требовательных геймеров, мечтающих заполучить производительный игровой процессор Intel по доступной цене, однако при схожей игровой производительности вышеупомянутых моделей найдутся и энтузиасты, которые отдадут предпочтение продукции AMD.
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