Первые партии процессоров Intel нового поколения (Comet Lake-S Refresh) прибывают в магазины
До официального дебюта очередного поколения настольных процессоров Intel остались считаные недели, поэтому немудрено, что поставки новых моделей в магазины по всему миру идут полным ходом, что подтверждает один из пользователей Reddit.
реклама
Информатор сообщает, что ритейлеры Малайзии уже получили некоторое количество моделей процессоров Intel, принадлежащих к семейству Comet Lake-S Refresh, дополняя своё утверждение фотографией, на которой красуется пара коробок, вмещающих новенькие Core i3-10105F. Как можно заметить, данные CPU выпускаются в исполнении LGA 1200 и требуют наличия дискретного графического адаптера.
Источник изображения: Reddit, dkmokeish
Стоит напомнить, что, помимо вышеупомянутой модели, к семейству Comet Lake-S Refresh, судя по имеющейся информации, будут принадлежать также Core i3-10305, Core i3-10325, Pentium G6605, G6505, G6405, которые уже появились в ассортименте нескольких магазинов, а также ряд процессоров Celeron.
реклама
Что касается информации о дате официального старта продаж новых моделей Intel, то ряд источников предполагает, что сие событие состоится во второй половине марта, однако столь раннее поступление первых партий новинок на склады магазинов намекает на то, что сроки могут быть пересмотрены.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила