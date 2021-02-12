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До официального дебюта очередного поколения настольных процессоров Intel остались считаные недели, поэтому немудрено, что поставки новых моделей в магазины по всему миру идут полным ходом, что подтверждает один из пользователей Reddit.

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Информатор сообщает, что ритейлеры Малайзии уже получили некоторое количество моделей процессоров Intel, принадлежащих к семейству Comet Lake-S Refresh, дополняя своё утверждение фотографией, на которой красуется пара коробок, вмещающих новенькие Core i3-10105F. Как можно заметить, данные CPU выпускаются в исполнении LGA 1200 и требуют наличия дискретного графического адаптера.

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Источник изображения: Reddit, dkmokeish

Стоит напомнить, что, помимо вышеупомянутой модели, к семейству Comet Lake-S Refresh, судя по имеющейся информации, будут принадлежать также Core i3-10305, Core i3-10325, Pentium G6605, G6505, G6405, которые уже появились в ассортименте нескольких магазинов, а также ряд процессоров Celeron.

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Что касается информации о дате официального старта продаж новых моделей Intel, то ряд источников предполагает, что сие событие состоится во второй половине марта, однако столь раннее поступление первых партий новинок на склады магазинов намекает на то, что сроки могут быть пересмотрены.