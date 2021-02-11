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В обозримом будущем AMD планирует явить миру очередное поколение своих гибридных процессоров, однако инженерные образцы APU Ryzen 5000G уже начинают появляться в продаже и в руках ряда энтузиастов, которые с радостью публикуют результаты своих изысканий.

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Источник изображения: AMD

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Несколько часов назад один из пользователей азиатского форума Tieba Baidu обнародовал результаты тестов 8-ядерного 16-поточного представителя архитектуры Zen 3 в лице Ryzen 7 5700G: как утверждает автор, представленный инженерный образец смог функционировать на максимальной частоте в 4,4 ГГц при активности всех ядер, в то время как эффективную частоту памяти удалось поднять до планки в 4200 МГц с сохранением режима 1:1.

Графическая подсистема, представленная чипом с улучшенной архитектурой Vega и 8 ядрами «на борту», смогла достичь максимальной частоты в 2400 МГц по GPU и завоевала 84314 очков в популярном азиатском бенчмарке Master Lu — по уровню производительности встроенная графика Ryzen 7 5700G сравнима с достижениями дискретного видеоадаптера NVIDIA GeForce GTX 960.

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Кроме того, искомый APU был протестирован в бенчмарке CPU-Z и смог набрать 629,2 и 6604,3 балла в однопоточном и многопоточном тестах, обогнав эталонный Intel Core i7-10700, наделённый 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 2,9/4,8 ГГц, на 10,8 и 17,4 % соответственно.

Источник изображений: Tieba Baidu

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Что касается даты дебюта новой линейки гибридных процессоров AMD, то официальной информации пока не имеется, однако появление инженерных образцов в продаже и последующие тесты в ряде популярных бенчмарков намекают на их скорый дебют.