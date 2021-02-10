Бюджетный Intel Pentium Gold G6605 (Comet Lake-S Refresh) протестирован в Geekbench 5
Неумолимо приближающийся дебют очередного поколения настольных процессоров Intel становится катализатором появления всё большего количества результатов тестов новинок в ряде известных бенчмарков: сегодня, благодаря Twitter-боту BenchLeaks, стало известно о достижениях одной из новых моделей в тестовом пакете Geekbench 5.
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Источник изображения: Intel
Как известно, Intel намерена представить не только процессоры 11-го поколения, принадлежащие к семейству Rocket Lake-S, но и обновлённые модели поколения Comet Lake-S Refresh, и перед нами как раз один из таких CPU: согласно представленной информации, десктопный процессор Pentium Gold G6605 получил в своё распоряжение 2 ядра/4 потока с тактовой частотой 4,3 ГГц.
В дуэте с оперативной памятью DDR4-2666, функционировавшей в одноканальном режиме, что, вероятно, негативно повлияло на результаты тестов, в однопоточной дисциплине новинке удалось завоевать всего 734 балла, а в многопоточном состязании получить 2228 очков.
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Если сравнить результаты Pentium Gold G6605 с достижениями его предшественника в лице Pentium Gold G6400, наделённого аналогичным количеством ядер/потоков с частотой 4,0 ГГц, то оказывается, что в паре с памятью, работающей в двухканальном режиме, представитель семейства Comet Lake-S в однопоточном и многопоточном подтестах оказывается быстрее новинки в среднем на 27-30 и 1-3 %, в то время как в равных условиях (при одноканальном режиме работы памяти), несмотря на низкий результат в однопотоке, в многопоточной дисциплине новинка оказывается быстрее в среднем на 6-8 %.
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Источник изображений: Geekbench 5
Необходимо напомнить, что новая модель уже появилась в прайс-листах ряда европейских магазинов, получив ценник в €98-103.
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