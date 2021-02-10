Новые версии Google Chrome перестанут работать на старых моделях процессоров
Разработчики известного браузера Chromium продолжают совершенствовать свой продукт, попутно избавляясь от старых технологий: на сей раз изменения коснутся ряда устаревших x86-совместимых CPU, о чём сообщает ресурс MSPoweruser, ссылаясь на сообщение Eric Lawrence.
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По информации источника, новые версии Chrome, основанного на вышеупомянутом Chromium, начиная с порядкового номера 89, потребуют от процессоров поддержки SSE3, которой впервые обзавелись модели Intel Pentium 4 семейства Prescott, а также ряд представителей AMD Athlon 64, базирующихся на ядрах Venice и San Diego степпингов E3 и E4 соответственно, в противном случае установка производиться не будет. Кроме того, данное нововведение может коснуться и браузера от Microsoft в лице Edge.
Стоит отметить, что, судя по приложенному документу, планы по внедрению поддержки SSE3 появились ещё осенью прошлого года, однако начинают претворяться в жизнь лишь сейчас.
Ресурс предполагает, что с данными изменениями столкнутся прежде всего пользователи Windows, в то время как большинство других популярных в настоящее время операционных систем, в том числе Android и MacOS, требовали процессоры с поддержкой SSE3 и ранее.
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Вероятно, данная новация не затронет подавляющее количество владельцев компьютеров и ноутбуков, так как большинство систем с возрастом более 15 лет вряд ли дожило до настоящего времени, либо уже давно пылится в кладовках и на чердаках, однако некоторые любители старины всё же могут быть несколько раздосадованы.
Что касается причин, побудивших разработчиков Chromium принять данное решение, то пока о них можно лишь гадать. При этом источник полагает, что нововведение позволит добиться повышения уровня производительности новых версий программного продукта.
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