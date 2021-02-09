Майнинг на ноутбуках набирает обороты — фермы из сотен лэптопов могут приносить сотни тысяч $ в год
Обстановка на рынке компьютерных комплектующих продолжает накаляться: затяжной дефицит и небывалое увеличение стоимости графических адаптеров заставляет энтузиастов с негодованием смотреть в сторону майнеров, которые, по их мнению, и являются источником всех возникших бед, а те, в свою очередь, продолжают искать возможности заработать на взрывном росте ряда криптовалют ещё больше — в дело пошли даже ноутбуки, оснащённые мобильными видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 30, о чём сообщалось несколько дней назад.
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Известный «сетевой детектив» под ником harukaze5719 решил опубликовать очередные данные, демонстрирующие масштабы роста популярности добычи криптовалют посредством лэптопов в Китае: на представленных фотографиях можно увидеть сравнительно небольшие фермы, состоящие из десятка-двух ноутбуков, а вот майнеры, представленные на видео, подошли к делу с бо́льшим размахом, задействовав несколько сотен мобильных устройств.
Что касается доходов «шахтёров», то популярная среди майнеров криптовалюта Ethereum по текущему курсу может принести как минимум $2000 в год — и это только на одной GeForce RTX 3060. Учитывая представленные масштабы добычи, можно подсчитать, что доходы предприимчивых «копателей» могут достигать сотен тысяч долларов в год, естественно, если курс «эфира» сохранится на прежнем уровне или продолжит свой рост.
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Кадры из видео. Источник изображений: harukaze5719
Таким образом, даже при учёте сравнительно большой стоимости ноутбуков окупить вложения при успешном повороте событий майнеры смогут уже через несколько месяцев, а истории успехов «первопроходцев» в данном направлении, вероятно, привлекут новых участников майнинга на мобильных устройствах, в результате чего в ближайшие месяцы к нехватке графических адаптеров может добавиться и дефицит ноутбуков.
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