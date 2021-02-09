Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Обстановка на рынке компьютерных комплектующих продолжает накаляться: затяжной дефицит и небывалое увеличение стоимости графических адаптеров заставляет энтузиастов с негодованием смотреть в сторону майнеров, которые, по их мнению, и являются источником всех возникших бед, а те, в свою очередь, продолжают искать возможности заработать на взрывном росте ряда криптовалют ещё больше — в дело пошли даже ноутбуки, оснащённые мобильными видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 30, о чём сообщалось несколько дней назад.

реклама

Известный «сетевой детектив» под ником harukaze5719 решил опубликовать очередные данные, демонстрирующие масштабы роста популярности добычи криптовалют посредством лэптопов в Китае: на представленных фотографиях можно увидеть сравнительно небольшие фермы, состоящие из десятка-двух ноутбуков, а вот майнеры, представленные на видео, подошли к делу с бо́льшим размахом, задействовав несколько сотен мобильных устройств.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Что касается доходов «шахтёров», то популярная среди майнеров криптовалюта Ethereum по текущему курсу может принести как минимум $2000 в год — и это только на одной GeForce RTX 3060. Учитывая представленные масштабы добычи, можно подсчитать, что доходы предприимчивых «копателей» могут достигать сотен тысяч долларов в год, естественно, если курс «эфира» сохранится на прежнем уровне или продолжит свой рост.

реклама

Кадры из видео. Источник изображений: harukaze5719

Таким образом, даже при учёте сравнительно большой стоимости ноутбуков окупить вложения при успешном повороте событий майнеры смогут уже через несколько месяцев, а истории успехов «первопроходцев» в данном направлении, вероятно, привлекут новых участников майнинга на мобильных устройствах, в результате чего в ближайшие месяцы к нехватке графических адаптеров может добавиться и дефицит ноутбуков.