Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стоимость ряда модулей памяти Kingston ощутимо снизилась — экономия может достигать 4000 рублей

Возможно, настала пора сделать апгрейд подсистемы памяти.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несмотря на буйство майнеров, наводящих страх на простых пользователей и провоцирующих нехватку ряда комплектующих, а также рост тарифов, приводящих к увеличению стоимости «железа», некоторые компоненты всё же теряют в цене: так, несколько дней назад сообщалось о снижении стоимости «народного» AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i9-10900, а сегодня появилась новая порция данных, способных принести радость рядовому компьютерному энтузиасту.

реклама

Источник изображения: Kingston

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Хотя тенденция роста стоимости целого ряда компьютерных комплектующих отчасти коснулась и рынка оперативной памяти, некоторые модели, в том числе производства Kingston, всё же несколько потеряли в цене: так, комплект из двух модулей памяти с кодом HX434C16FB3AK2/16 и общим объёмом в 16 Гбайт (2x8 Гбайт), принадлежащих к линейке HyperX Fury RGB DDR4 и отличающихся наличием металлических радиаторов, а также способностью гарантированно функционировать на частоте 3466 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1,35 В, в популярной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» можно приобрести за 9070 рублей — за последние несколько недель цена комплекта стабилизировалась, понизившись на 1560 рублей.

реклама

Источник изображения: РЕГАРД


Источник изображения: HardPrice

Ещё один продукт от Kingston, а именно комплект модулей оперативной памяти с серийным номером HX436C17PB3K2/32 и принадлежностью к серии HyperX Predator DDR4, в состав которого входит две «планки» общим объёмом 32 Гбайт (2x16 Гбайт), снабжённые металлическими охладителями и способные работать на частоте 3600 МГц с таймингами 17-19-19 и напряжением 1,35 В при использовании XMP-профиля, имеется возможность купить за 16010 рублей, хотя ещё менее месяца назад такой комплект обошёлся бы почти на 4000 рублей дороже.

реклама

Источник изображения: РЕГАРД


Источник изображения: HardPrice

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ddr4 kingston
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
11
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
53
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
40

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

24 смартфона HUAWEI 2019-2020-х годов не получат EMUI 11 – причины завершения жизненного цикла
14
RockStar Games раздадут подарки игрокам в связи с высоким онлайном
13
Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
64
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
239
PlayStation: Самые популярные игры в январе 2021 года на PS4 и PS5
1
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
20
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
8
Майнинг Ethereum стал таким выгодным, что из продажи исчезают даже ноутбуки с мощными видеокартами
25
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Процессоры Intel продолжают дешеветь – цена Core i9 10900KF в РФ за 4 месяца снизилась на 10 000 р
25
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
83
Игроки критикуют Ubisoft за поддержку Assassin's Creed Valhalla
11
Новая технология трассировки лучей Super Resolution для Radeon RX 6000 появится в ближайшие месяцы
118
Обновлённая Mass Effect Legendary Edition запуститься даже на калькуляторе с 2 Гб памяти и FX-8350
17
Цена Ryzen 9 3900X за неделю упала более чем на 2600 рублей — 12-ядерный CPU стал дешевле i9-10900K
72
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
46
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
68
Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
3
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
26
Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
9

Популярные статьи

Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
128
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
46
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
27
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
11
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
31
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
12
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
7

Сейчас обсуждают

AMD
02:08
Так инженеры всегда говорят о завтрашнем дне. Для них история rdna 2 кончилась. Думаю скоро пойдут слухи о Zen4. Кстати, если хочешь быструю видеокарту и быстро ты должен быть только за. Понято что те...
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Yolanda Tarska
02:04
Ну по сути да, в лучах слаба, а при этом жуткие проблемы с производством, производство наладят, будет выгоднее делать уже какие-то обновлённые карты.
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Ваня Снегов
02:01
Покупка с рук всегда лотерея, какие небыли проверки при покупке и гарантии, тем более видяха. Покупал бы я видяху после майнера?, Нет. При таком "@бизнесе" всегда есть потери, и пусть они сами их несу...
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
John Shepard
01:59
Главное, чтоб было больше леди Демитреску
Продюсер Resident Evil Village заверил, что игра будет намного больше седьмой части
klopcha
01:58
Ну так.... как же тогда социализм может быть тупиком, если он даже "о-боже" в "райской" стране по мнению многих - США, соседствует с "настоящим" капитализмом ? Наверное будет новая форма. А по сути л...
Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
Антон Ханкишиев
01:58
не успел топ карту купить, уже новая выходит
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Listoman
01:57
Что-то как-то быстро стали говорить про rdna 3, совсем rdna 2 провалилась или амуда решила тыквить свои карты за год, как и процы?)
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Li Ya
01:55
Ко ко ко ко. Кукарекаешь громко, петушок.
Магазины РФ распродают остатки видеокарт – оптимальные игровые предложения для экономных геймеров
buldozerbul
01:54
Динамики отличные , по 4 ватта каждый , для ноута очень громкие , и частоты передают просто супер и низкие тоже , в играх все просто летает , но это и понятно ведь экран 1080:1920 , для него такой кар...
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
id_1
01:54
Что конкретно смущает? P.S. Увидел, забавно получилось :) Спасибо за найденную очепятку.
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем