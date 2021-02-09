Стоимость ряда модулей памяти Kingston ощутимо снизилась — экономия может достигать 4000 рублей
Несмотря на буйство майнеров, наводящих страх на простых пользователей и провоцирующих нехватку ряда комплектующих, а также рост тарифов, приводящих к увеличению стоимости «железа», некоторые компоненты всё же теряют в цене: так, несколько дней назад сообщалось о снижении стоимости «народного» AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i9-10900, а сегодня появилась новая порция данных, способных принести радость рядовому компьютерному энтузиасту.
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Источник изображения: Kingston
Хотя тенденция роста стоимости целого ряда компьютерных комплектующих отчасти коснулась и рынка оперативной памяти, некоторые модели, в том числе производства Kingston, всё же несколько потеряли в цене: так, комплект из двух модулей памяти с кодом HX434C16FB3AK2/16 и общим объёмом в 16 Гбайт (2x8 Гбайт), принадлежащих к линейке HyperX Fury RGB DDR4 и отличающихся наличием металлических радиаторов, а также способностью гарантированно функционировать на частоте 3466 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1,35 В, в популярной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» можно приобрести за 9070 рублей — за последние несколько недель цена комплекта стабилизировалась, понизившись на 1560 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
Источник изображения: HardPrice
Ещё один продукт от Kingston, а именно комплект модулей оперативной памяти с серийным номером HX436C17PB3K2/32 и принадлежностью к серии HyperX Predator DDR4, в состав которого входит две «планки» общим объёмом 32 Гбайт (2x16 Гбайт), снабжённые металлическими охладителями и способные работать на частоте 3600 МГц с таймингами 17-19-19 и напряжением 1,35 В при использовании XMP-профиля, имеется возможность купить за 16010 рублей, хотя ещё менее месяца назад такой комплект обошёлся бы почти на 4000 рублей дороже.
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Источник изображения: РЕГАРД
Источник изображения: HardPrice
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