Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на буйство майнеров, наводящих страх на простых пользователей и провоцирующих нехватку ряда комплектующих, а также рост тарифов, приводящих к увеличению стоимости «железа», некоторые компоненты всё же теряют в цене: так, несколько дней назад сообщалось о снижении стоимости «народного» AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i9-10900, а сегодня появилась новая порция данных, способных принести радость рядовому компьютерному энтузиасту.

реклама

Источник изображения: Kingston

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Хотя тенденция роста стоимости целого ряда компьютерных комплектующих отчасти коснулась и рынка оперативной памяти, некоторые модели, в том числе производства Kingston, всё же несколько потеряли в цене: так, комплект из двух модулей памяти с кодом HX434C16FB3AK2/16 и общим объёмом в 16 Гбайт (2x8 Гбайт), принадлежащих к линейке HyperX Fury RGB DDR4 и отличающихся наличием металлических радиаторов, а также способностью гарантированно функционировать на частоте 3466 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1,35 В, в популярной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» можно приобрести за 9070 рублей — за последние несколько недель цена комплекта стабилизировалась, понизившись на 1560 рублей.

реклама

Источник изображения: РЕГАРД





Источник изображения: HardPrice

Ещё один продукт от Kingston, а именно комплект модулей оперативной памяти с серийным номером HX436C17PB3K2/32 и принадлежностью к серии HyperX Predator DDR4, в состав которого входит две «планки» общим объёмом 32 Гбайт (2x16 Гбайт), снабжённые металлическими охладителями и способные работать на частоте 3600 МГц с таймингами 17-19-19 и напряжением 1,35 В при использовании XMP-профиля, имеется возможность купить за 16010 рублей, хотя ещё менее месяца назад такой комплект обошёлся бы почти на 4000 рублей дороже.

реклама

Источник изображения: РЕГАРД





Источник изображения: HardPrice