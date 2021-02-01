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Специалисты AMD продолжают упорно работать над совершенствованием своих графических драйверов, с каждой новой версией исправляя ряд существующих проблем и повышая уровень производительности в недавно вышедших игровых приложениях: так, в новой версии Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с порядковым номером 21.2.1 геймеры, обладающие видеоадаптером Radeon RX 6800 XT и увлечённые прохождением не так давно дебютировавшей хоррор-игры The Medium, могут лицезреть ощутимый рост показателя fps при разрешении 4K и высоких настройках графики — вплоть до 9 % по сравнению с прошлой версией драйвера (21.1.1).

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Источник изображения: AMD

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Помимо этого, очередное обновление драйвера принесло целый ряд исправлений: были решены проблемы с возникновением мерцания или искажений при подключении к видеокартам серии Radeon RX Vega двух дисплеев, хотя бы один из которых имел в настройках высокую частоту обновления, отказом функционирования записи и потоковой передачи на графических продуктах, принадлежащих к серии Radeon HD 7800, мерцанием экрана при использовании MSI Afterburner, отображением некоторых моделей в SketchUp на видеоадаптерах с архитектурой RDNA, возникновением чёрного экрана на ряде дисплеев Samsung серии CRG9 при выходе из спящего режима, сбоями игрового приложения Metro Exodus при активации технологии трассировки лучей DirectX, а также зависанием воспроизведения видео на дополнительном мониторе при игре в Doom Eternal на основном.

Ознакомиться с полным списком решённых и имеющихся проблем можно на официальном сайте компании, там же имеется возможность скачать и новую версию графического ПО.