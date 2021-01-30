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Как известно, в скором будущем AMD намерена в очередной раз порадовать игровое сообщество, представив модели среднего ценового сегмента, относящиеся с серии Radeon RX 6700 и основанные на архитектуре RDNA 2, а редактор ресурса Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling) решил поделиться парой занятных фактов о Radeon RX 6700 XT, попутно явив миру логотип новинки, взятый, вероятнее всего, из документации продукта или маркетинговых материалов, сообщает ресурс VideoCardz.

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По данным источника, графический адаптер AMD Radeon RX 6700 XT будет соперничать с рядом моделей NVIDIA на базе GPU GA104 и GA106, присутствующих в среднем и средне-высоком ценовых сегментах. Ожидается, что в основу новинки ляжет графический процессор Navi 22, оснащённый 2560 потоковыми процессорами. При этом утверждается, что данный GPU поставляется партнёрам AMD в двух вариантах, один из которых предназначается исключительно для разогнанных моделей.

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Как сообщает Андреас Шиллинг, видеокарта Radeon RX 6700 XT действительно будет снабжена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и сможет обеспечить комфортное прохождение современных игр в разрешении 1440p. Что касается даты дебюта новинки, то точными данными специалист, к сожалению, не располагает — продукт может появиться как в первом полугодии текущего года, так и в первом квартале. При этом недавние слухи пророчат анонс новой модели AMD уже в конце марта.

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Источник изображений: Twitter, Andreas Schilling

Судя по всему, NVIDIA также готовится к скорому выходу Radeon RX 6700 XT, анонсировав сравнительно доступную модель GeForce RTX 3060, оснащённую 12 Гбайт видеопамяти, в то время как её «соплеменница», GeForce RTX 3060 Ti, имеет в своё распоряжении всего 8 Гбайт.