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Предваряя официальное выступление представителей NVIDIA на международном мероприятии CES 2021, специалисты ресурса VideoCardz решили поделиться с широкой общественностью некоторыми подробностями касательно уровня производительности, стоимости и сроках дебюта одной из предстоящих новинок.

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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

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Согласно официальному слайду, оказавшемуся в распоряжении источника, графический адаптер GeForce RTX 3060 будет наделён 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а уровень производительности новинки сможет достигать значений в 13 Shader-TFLOPS, 25 RT-TFLOPS и 101 Tensor-TFLOPS при работе в «стандартном» режиме с использованием шейдеров, в задачах с применением технологии трассировки лучей и тензорных ядер соответственно. Для сравнения: производительность GeForce RTX 3070 составляет 20 Shader-TFLOPS, 40 RT-TFLOPS и 163 Tensor-TFLOPS.

Кроме того, NVIDIA подтвердила информацию о минимальной стоимости GeForce RTX 3060: цена новинки стартует с отметки в $329. Что касается данных о сроках появления новой модели на прилавках магазинов, то сие событие ожидается в конце февраля.