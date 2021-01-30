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AMD продолжает работать над своими серверными процессорами, намереваясь представить очередное поколение CPU EPYC, которые получат кодовое имя Milan и будут основаны на новейшей архитектуре Zen 3, уже через несколько месяцев, поэтому неудивительно, что предстоящие новинки начинают появляться в ряде популярных бенчмарков: так, ресурс Wccftech, опираясь на данные, полученные благодаря известному энтузиасту TUM_APISAK, опубликовал достижения одной из серверных моделей в тестовом пакете Geekbench 4.

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Источник изображения: AMD

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Исходя из представленной информации, серверный процессор AMD EPYC 7643 получил в своё распоряжение 48 ядер/96 потоков и функционировал на базовой частоте 2,3 ГГц с увеличением до ~3,45 ГГц в максимальном режиме, а объём кэш-памяти второго и третьего уровней новой модели составил 24 и 256 Мбайт соответственно.

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В однопоточной дисциплине новинка смогла завоевать 5850 баллов, а в многопоточном подтесте продемонстрировала результат в 121080 очков. Если сравнить достижения EPYC 7643 с системой конкурирующей стороны в лице Intel, наделённой двумя процессорами Xeon Platinum 8280, каждый из которых обладает 28 ядрами/56 потоками, можно отметить, что CPU «красной команды» оказывается впереди на 15,9 и 3,3 % соответственно.

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Источник изображений: Wccftech, Geekbench 4

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, дебют серверных процессоров AMD EPYC семейства Milan должен состояться в марте текущего года.