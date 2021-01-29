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Непрекращающаяся майнинговая лихорадка продолжает будоражить умы компьютерного сообщества, провоцируя дефицит графических адаптеров и лавинообразное повышение цен, однако даже это не останавливает энтузиастов, мечтающих приобрести новенькую видеокарту, и тут в бой за кошельки покупателей вступают перекупщики, успевшие запастись энным количеством видеоадаптеров и с радостью желающие с ними расстаться, естественно, с некоторой пользой для себя, выражающейся в денежном эквиваленте.

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Источник изображения: VideoCardz

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Впрочем, цена большинства таких предложений потенциальных покупателей вряд ли обрадует, что подтверждает исследование специалиста в области сбора и обработки данных Майкла Дрисколла (Michael Driscoll), который при помощи специального ПО пристально следит за сделками, совершаемыми перекупщиками на популярных онлайн-площадках eBay и StockX.

Согласно данным источника, начиная с 11 ноября прошлого года спекулянты сумели продать 3461 графический адаптер с архитектурой RDNA 2, а их прибыль составила около 944 тысяч долларов.

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Наиболее печальная ситуация сложилась с AMD Radeon RX 6800 XT – за последний месяц прибавка к стоимости данной видеокарты сначала выросла в среднем с 70 до 100 % (170-200 % от рекомендованной стоимости), а затем превысила планку в 120 %, устремившись ввысь. Что касается её «соплеменниц» в лице Radeon RX 6800 и RX 6900 XT, то цены на них стабилизировались — у перекупщиков их можно приобрести с наценкой в ~60 % (~160 % от MSRP).

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Сравнивая имеющиеся данные с исследованием роста цен видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 от этого же автора, можно отметить, что графические адаптеры AMD Radeon RX 6000 пользуются ощутимо меньшей популярностью у спекулянтов, что, по мнению специалиста, может быть вызвано более низким спросом со стороны покупателей, поэтому цены на продукты «красной команды» растут не так стремительно.