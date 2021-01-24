NVIDIA попытается принудить ритейлеров продавать GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости
Ситуация на рынке потребительских графических решений продолжает накаляться: майнинговый бум провоцирует нехватку видеоадаптеров в розничных сетях и последующий рост цен, что не очень радует «рядовых» пользователей, поэтому компания NVIDIA решила повлиять на существующее положение дел, дав рекомендации онлайн-магазинам касательно некоторых аспектов формирования стоимости для недавно анонсированной модели среднего ценового диапазона, GeForce RTX 3060, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: NVIDIA
По информации источника, NVIDIA пытается обязать ритейлеров реализовывать ряд моделей GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости при появлении новинок в продаже. Впрочем, вопрос о том, согласятся ли онлайн-магазины на подобные условия и что произойдёт с ценами в будущем, пока остаётся без ответа, ведь каких-либо законных оснований для подобных требований у представителей NVIDIA нет, отмечает ресурс.
Кроме того, стало известно о сроках появления первых образцов GeForce RTX 3060 в руках избранных представителей прессы и инфлюэнсеров — по данным сайта, сие событие произойдёт 19 февраля, поэтому официального запуска стоит ожидать примерно через неделю.
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Стоит напомнить, что в основу видеоадаптера GeForce RTX 3060 лёг графический процессор GA106-300 с 3584 активными ядрами CUDA, а также 112 тензорными и 28 RT-ядрами «на борту», характеризующийся тактовыми частотами 1320 и 1777 МГц в базовом и Boost-режиме соответственно. Новинка снабжена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц и 192-битной шиной, а её уровень TGP составляет 170 Вт. Рекомендованная стоимость новой модели стартует с отметки в $329.
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