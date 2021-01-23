Intel Core i5-11500 взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке Geekbench 5
Настольные процессоры Intel 11-го поколения, дебют которых, судя по имеющимся данным, состоится не ранее второй половины марта текущего года, продолжают с завидной регулярностью появляться в базах данных ряда бенчмарков: на этот раз одна из новинок была замечена в популярном тестовом пакете Geekbench 5, о чём сообщает «сетевой детектив» TUM_APISAK.
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Судя по имеющимся данным, настольный процессор Intel Core i5-11500 получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой гиперпоточности и функционировал на частоте ~2,7 ГГц в базовом режиме с повышением до ~4,6 ГГц в максимальном. В однопоточном и многопоточном подтестах новинка заполучила 1588 и 7265 баллов, обойдя конкурирующую модель в лице AMD Ryzen 5 3600X, наделённую аналогичным количеством ядер/потоков, функционирующих на частоте 3,8/4,4 ГГц, в среднем на 25-27 и 2-5 % соответственно.
Источник изображения: Geekbench 5
Если сравнить новый CPU семейства Rocket Lake-S с его предшественником в лице 6-ядерного 12-поточного Core i5-10500 (3,1/4,5 ГГц), то преимущество новинки видно невооружённым глазом: в однопоточной дисциплине Core i5-11500 оказывается производительнее на ~29-35 %, а в многопоточном состязании обгоняет своего «соплеменника» в среднем на 14-20 %.
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Стоит напомнить, что ряд европейских онлайн-магазинов уже разместил десктопные процессоры Intel 11-го поколения в своих прайс-листах: цена Core i5-11500 составила €214-216.
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