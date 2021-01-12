Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
В преддверии официального выступления NVIDIA в рамках международной выставки CES 2021, проходящей в виртуальном формате, производители графических адаптеров заметно активизировались: не стала исключением и компания Inno3D, анонсировавшая несколько новых моделей GeForce RTX 3060, а также поделившаяся информацией о минимальной стоимости новинок.
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Согласно пресс-релизу Inno3D, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, компания готова представить как минимум три модели видеокарт серии GeForce RTX 3060 — RTX 3060 ICHILL X3 RED, RTX 3060 TWIN X2 и RTX 3060 TWIN X2 OC.
Модель Inno3D RTX 3060 ICHILL X3 RED получит в своё распоряжение массивный радиатор с шестью медными тепловыми трубками и тремя девятисантиметровыми вентиляторами. Кроме того, новинка оснащена красочной RGB-подсветкой.
Система охлаждения видеокарт RTX 3060 TWIN X2 и RTX 3060 TWIN X2 OC более проста и снабжена четырьмя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Помимо этого, новинки получили заднюю пластину в целях усиления конструкции.
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Источник изображений: VideoCardz, Inno3D
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К сожалению, информации о технических характеристиках новых моделей предоставлено не было, однако «зоркий глаз» оверклокера заметит, что на коробках красуются надписи, сообщающие нам о том, что новинки будут оснащены 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 192-битной шиной.
Inno3D сообщает, что видеоадаптеры серии GeForce RTX 3060 могут похвастаться аппаратной поддержкой технологии трассировки лучей и NVIDIA DLSS, а стоимость новинок стартует с отметки в $329.
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