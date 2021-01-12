Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В преддверии официального выступления NVIDIA в рамках международной выставки CES 2021, проходящей в виртуальном формате, производители графических адаптеров заметно активизировались: не стала исключением и компания Inno3D, анонсировавшая несколько новых моделей GeForce RTX 3060, а также поделившаяся информацией о минимальной стоимости новинок.

реклама

Согласно пресс-релизу Inno3D, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, компания готова представить как минимум три модели видеокарт серии GeForce RTX 3060 — RTX 3060 ICHILL X3 RED, RTX 3060 TWIN X2 и RTX 3060 TWIN X2 OC.

Модель Inno3D RTX 3060 ICHILL X3 RED получит в своё распоряжение массивный радиатор с шестью медными тепловыми трубками и тремя девятисантиметровыми вентиляторами. Кроме того, новинка оснащена красочной RGB-подсветкой.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Система охлаждения видеокарт RTX 3060 TWIN X2 и RTX 3060 TWIN X2 OC более проста и снабжена четырьмя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Помимо этого, новинки получили заднюю пластину в целях усиления конструкции.

реклама

Источник изображений: VideoCardz, Inno3D

реклама

К сожалению, информации о технических характеристиках новых моделей предоставлено не было, однако «зоркий глаз» оверклокера заметит, что на коробках красуются надписи, сообщающие нам о том, что новинки будут оснащены 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 192-битной шиной.

Inno3D сообщает, что видеоадаптеры серии GeForce RTX 3060 могут похвастаться аппаратной поддержкой технологии трассировки лучей и NVIDIA DLSS, а стоимость новинок стартует с отметки в $329.