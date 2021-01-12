AMD дразнит геймеров новыми моделями видеокарт серии Radeon RX 6000
В рамках международной выставки CES 2021 глава AMD Лиза Су (Lisa Su) представила ряд новых продуктов, призванных удовлетворить спрос со стороны профессионалов и геймеров, однако долгожданного анонса новых графических адаптеров серии Radeon RX 6000 так и не произошло. Впрочем, новинки всё же мелькнули на одном из слайдов и были замечены «зорким глазом» исследователей ресурса VideoCardz.
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Источник изображения: VideoCardz, AMD
Как можно видеть на представленном изображении, одна из ещё не анонсированных видеокарт получит два вентилятора — по мнению специалистов источника, данная модель является представительницей серии Radeon RX 6700, в основу которой, судя по имеющимся данным, ляжет графический процессор Navi 22.
Что касается видеоадаптера, получившего в своё распоряжение укороченную печатную плату и всего лишь один вентилятор, то, вероятно, данный дизайн будет использоваться для доступных графических адаптеров серии Radeon RX 6500, основанных на чипе Navi 23.
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Кроме того, Лиза Су подтвердила, что дебют новых графических адаптеров с архитектурой RDNA 2 состоится в первой половине текущего года, однако о конкретных сроках поведано не было.
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