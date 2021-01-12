Стала известна стоимость материнских плат ASUS на базе чипсета Z590
Несколько часов назад Intel поделилась с широкой общественностью некоторыми подробностями касательно новой линейки настольных процессоров семейства Rocket Lake-S, в содружестве с которыми дебютируют и новые материнские платы на основе наборов системной логики 500-й серии: ряд производителей уже анонсировал свои новые продукты, в числе которых оказалась и компания ASUS, поделившаяся с ресурсом Hardwareluxx информацией о стоимости плат на базе чипсета Z590.
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Источник изображения: VideoCardz
Наиболее доступная модель в лице Prime Z590M-Plus оценена в €189, за Prime Z590-P придётся отдать €201, её более «продвинутая соплеменница», Prime Z590-A, будет стоить €277, платы TUF Gaming Z590-Plus и TUF Gaming Z590-Plus WiFi обойдутся в €239 и €252, за ROG Strix Z590-A Gaming WiFi и ROG Strix Z590-F Gaming WiFi придётся заплатить €328 и €341, цена моделей ROG Strix Z590-I Gaming WiFi и ROG Strix Z590-E Gaming WiFi остановилась на отметке в €378, стоимость ROG Maximus XIII Hero и ROG Maximus XIII Apex составила €505, а за топовые ROG Maximus XIII Extreme и ROG Maximus XIII Extreme Glacial необходимо будет «выложить» €960 и €1516 соответственно.
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ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Источник изображения: Twitter, harukaze5719
Что касается появления новинок на прилавках магазинов, то сие событие произойдёт в первом квартале текущего года.
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