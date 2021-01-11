8-ядерный CPU Intel Rocket Lake-S обходит 12-ядерный процессор AMD в Metro Exodus
Хотя до официального выступления Intel в рамках международной конференции CES 2021 осталось ещё несколько часов, в распоряжении ресурса Geeknetic оказались некоторые подробности касательно технических характеристик и уровня производительности долгожданных настольных процессоров семейства Rocket Lake-S.
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Источник изображения: Intel
По данным источника, благодаря новейшей архитектуре, именуемой Cypress Cove, десктопные процессоры Intel Rocket Lake-S получили ощутимый прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) — увеличение составляет 14 % по сравнению с продуктами прошлого поколения.
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Кроме того, новая платформа Intel может похвастаться 20 линиями PCIe версии 4.0, встроенной графической подсистемой с архитектурой Xe, а также рядом новых технологий, связанных в том числе с оверклокингом и искусственным интеллектом.
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Не обошлось и без демонстрации возможностей новых продуктов: так, настольный процессор Intel Core i7 семейства Rocket Lake-S, имеющий в своём распоряжении 8 ядер, в популярной игре Metro Exodus обошёл своего соперника из стана AMD, наделённого 12 ядрами, на 6,2 %. При этом в обоих тестовых стендах использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 и модули оперативной памяти одинаковой конфигурации.
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Источник изображений: Geeknetic
К сожалению, названия конкретных моделей CPU держатся в секрете, однако уже через несколько часов всё тайное станет явным.
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