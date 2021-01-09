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NVIDIA продолжает расширять модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX 30, собираясь представить очередную модель, призванную занять свободную нишу в среднем ценовом сегменте, а в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось первое изображение новинки в нереференсном исполнении производства ASUS.

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Как можно видеть, видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а её система охлаждения представлена массивным радиатором, дополненным тремя вентиляторами. При этом внешний вид новинки практически не отличается от дизайна уже дебютировавшей модели в лице GeForce RTX 3060 Ti, принадлежащей к линейке TUF Gaming.

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Источник изображения: VideoCardz

Кроме того, источник сообщает, что «сердцем» новинки может стать иная модификация графического процессора, нежели было известно ранее: по неподтверждённым данным, в основу видеокарты ляжет чип GA106-300 вместо GA106-400, в результате чего вариант GeForce RTX 3060, оснащённый 6 Гбайт видеопамяти, будет иметь те же характеристики, что и 12-гигабайтная модель. При этом ожидается, что GPU получит в своё распоряжение 3584 ядра CUDA, а также 112 тензорных и 28 RT-ядер.

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Что касается даты анонса новой модели, то сие событие может произойти в рамках международной выставки CES 2021, стартующей уже через несколько дней, а вот появления новинки на полках магазинов можно ожидать вплоть до февраля.