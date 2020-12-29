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В то время как компьютерная общественность с нетерпением ждёт дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, который, судя по недавней информации, может состояться на пару недель позже предполагаемого срока, один из представителей 12-го поколения продемонстрировал свои возможности в популярном тестовом пакете Geekbench 5, о чём сообщает энтузиаст под ником TUM_APISAK.

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленной записи, десктопный процессор, являющийся представителем семейства Alder Lake-S, может похвастаться наличием 16 ядер/24 потоков, а также 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Что касается частотных характеристик, о которых сообщает ПО, то данные о базовой частоте (1,38 ГГц) выглядят вполне реальными, в то время как максимальная частота, без сомнения, определена неверно.

Взглянув на результаты тестирования представленной модели, можно отметить, что в однопоточной дисциплине новинка завоевала 996 баллов, а в многопоточной смогла получить 6931 очко — даже на фоне энергоэффективного CPU семейства Comet Lake-S в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900T (1,9/4,6 ГГц), набирающего в среднем около 1100-1150/7500-8000 баллов в однопоточном/многопоточном подтестах, результат новинки не слишком впечатляющий, однако необходимо учесть, что представленный образец, вероятнее всего, является инженерным, поэтому от массовых продуктов стоит ожидать более внушительных достижений.

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Источник изображения: Geekbench 5

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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel семейства Alder Lake-S будут отличаться гетерогенной структурой: новинки получат до восьми производительных ядер с архитектурой Golden Cove, наделённых поддержкой гиперпоточности, а также аналогичное количество энергоэффективных ядер Gracemont в максимальном своём исполнении.

Помимо этого, новинкам приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCIe версии 5.0, а также наличие встроенной графической подсистемы, основанной на архитектуре Xe. Для функционирования новых CPU понадобятся материнские платы с разъёмом LGA 1700.

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Дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения ожидается не ранее четвёртого квартала следующего года, однако может состояться и в 2022 году.