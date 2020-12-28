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Пока компьютерное сообщество всесторонне изучает возможности не так давно дебютировавших графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 поколения Ampere, известный инсайдер kopite7kimi начинает делиться некоторой информацией касательно будущих потребительских продуктов компании, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как утверждает инсайдер, графический процессор AD102, который будет относиться к поколению Lovelace и может стать основой для топовых продуктов NVIDIA серии GeForce RTX 40, получит некоторые изменения в архитектуре: количество кластеров обработки графики увеличится вдвое по сравнению с топовым GPU GA102 поколения Turing и будет равно 12, в результате чего новый чип сможет получить в своё распоряжение вплоть до 72 кластеров текстурной обработки и 144 потоковых мультипроцессоров, что говорит о наличии 18432 CUDA-ядер — в ~1,7 раза больше по сравнению с GA102.

Согласно подсчётам специалистов 3DCenter.org, графический чип AD102 сможет продемонстрировать впечатляющие результаты — уровень производительности GPU на частоте 1,8 ГГц в операциях одинарной точности (FP32) достигнет значения в ~66 TFLOPS, в то время как флагманский видеоадаптер GeForce RTX 3090 на базе GA102 с 10496 ядрами CUDA «на борту» может похвастаться лишь ~35.6 TFLOPS.

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Что касается даты выхода потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, то об этом говорить слишком рано, так как компания вовсю трудится над расширением ассортимента своей текущей линейки графических адаптеров серии GeForce RTX 30.