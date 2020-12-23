Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Горячо ожидаемая многими геймерами Cyberpunk 2077 продолжает будоражить умы компьютерного сообщества, поражая своими красотами и печаля наличием достаточного количества ошибок и багов, с которыми отважно сражаются разработчики, в то время как разного рода специалисты продолжают испытывать игру и «железо» на прочность, проводя тестирования в разных режимах и разрешениях.

реклама

Источник изображения: CD PROJEKT

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Исследователи ресурса TweakTown тоже не сидели сложа руки, решив выяснить, сможет ли топовая система обеспечить приемлемое значение кадровой частоты в разрешении 8K. Для своих изысканий специалисты источника вооружились флагманским 10-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-10900K, материнской платой MSI MEG Z490 Unify, мощным графическим адаптером MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X, а также двумя модулями оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal Gold DDR4-4000 (CL19) общим объёмом 32 Гбайт.

Согласно результатам тестов, обеспечить сколь-нибудь играбельное значение кадровой частоты в Cyberpunk 2077 топовая система может лишь с функцией DLSS, «выкрученной» на максимум (Ultra Performance): в этом случае средний показатель fps равен 38, в то время как активация технологии трассировки лучей снижает данное значение до 31,3. Что касается более «щадящих» режимов DLSS, то насладиться игровым процессом при их использовании вряд ли удастся.

реклама

реклама

Потребление видеопамяти игрой в разрешении 8K также поражает: при активном рейтрейсинге и выключенной функции DLSS требуется не менее 23 Гбайт, в то время как использование DLSS и деактивация технологии трассировки лучей несколько понижает «аппетиты» игрового приложения.

реклама

Источник изображений: TweakTown

Таким образом, Cyberpunk 2077 принимает эстафету у Crysis – в разрезе предъявляемых требований при максимальных настройках качества это действительно игра будущего, требующая «железа», которое ещё не выпустили.