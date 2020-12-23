Cyberpunk 2077 протестировали в 8K — игра требует до 23 Гбайт видеопамяти и сражает GeForce RTX 3090
Горячо ожидаемая многими геймерами Cyberpunk 2077 продолжает будоражить умы компьютерного сообщества, поражая своими красотами и печаля наличием достаточного количества ошибок и багов, с которыми отважно сражаются разработчики, в то время как разного рода специалисты продолжают испытывать игру и «железо» на прочность, проводя тестирования в разных режимах и разрешениях.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Исследователи ресурса TweakTown тоже не сидели сложа руки, решив выяснить, сможет ли топовая система обеспечить приемлемое значение кадровой частоты в разрешении 8K. Для своих изысканий специалисты источника вооружились флагманским 10-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-10900K, материнской платой MSI MEG Z490 Unify, мощным графическим адаптером MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X, а также двумя модулями оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal Gold DDR4-4000 (CL19) общим объёмом 32 Гбайт.
Согласно результатам тестов, обеспечить сколь-нибудь играбельное значение кадровой частоты в Cyberpunk 2077 топовая система может лишь с функцией DLSS, «выкрученной» на максимум (Ultra Performance): в этом случае средний показатель fps равен 38, в то время как активация технологии трассировки лучей снижает данное значение до 31,3. Что касается более «щадящих» режимов DLSS, то насладиться игровым процессом при их использовании вряд ли удастся.
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Потребление видеопамяти игрой в разрешении 8K также поражает: при активном рейтрейсинге и выключенной функции DLSS требуется не менее 23 Гбайт, в то время как использование DLSS и деактивация технологии трассировки лучей несколько понижает «аппетиты» игрового приложения.
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Источник изображений: TweakTown
Таким образом, Cyberpunk 2077 принимает эстафету у Crysis – в разрезе предъявляемых требований при максимальных настройках качества это действительно игра будущего, требующая «железа», которое ещё не выпустили.
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