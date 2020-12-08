Драйвер AMD Radeon 20.12.1 приносит поддержку для Cyberpunk 2077 и Radeon RX 6900 XT
Сегодня специалисты AMD объявили о выпуске новой версии графического драйвера Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с порядковым номером 20.12.1, который принёс поддержку для горячо ожидаемого многими геймерами тайтла Cyberpunk 2077, «озадачившего» даже NVIDIA GeForce RTX 3090 во вчерашнем тестировании, а также флагманского видеоадаптера Radeon RX 6900 XT, несколько часов назад появившегося в свободной продаже.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Помимо этого, решены проблемы с зависанием ряда игровых приложений на видеокартах серии Radeon RX 6800, «вылеты» Tom Clancy's Rainbow Six Siege в режиме Hybrid Graphics при использовании Vulkan API на ряде мониторов, неполадки с синхронизацией или возникновением чёрного экрана для дуэта из гарнитуры HP Reverb G2 VR и графического адаптера семейства Radeon RX 6800, а также исключены трудности с изменением соотношения сторон 16:9 при использовании режима Crossfire и устранены неверные показания во вкладках «Performance Metrics Overlay» и «Performance Tuning» для видеоадаптеров серии Radeon RX 5700.
Ознакомиться с полным перечнем изменений, узнать о нерешённых проблемах, а также скачать новую версию драйвера можно на официальном сайте AMD.
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