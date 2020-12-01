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Буквально пару часов назад запрет на публикацию обзоров NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti пал, в результате чего сеть наводнило великое множество тестов от разного рода специалистов и ряда именитых (и не очень) сайтов, в числе которых оказался и ресурс TechPowerUp, поделившийся с широкой общественностью результатами своих исследований не только в разрезе общей производительности новинки, но и при активации технологии трассировки лучей и DLSS.

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Тестовая система включала в себя видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition, настольный процессор Intel Core i9-9900K, работающий на частоте 5 ГГц, материнскую плату EVGA Z390 DARK и оперативную память Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (19-23-23-42).

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Стоит напомнить, что GeForce RTX 3060 Ti базируется на графическом чипе GA104-200, получившем в своё распоряжение 4864 активных ядра CUDA, 152 блока текстурирования, 80 блоков растровых операций, а также 152 тензорных и 38 RT-ядер третьего и второго поколений соответственно. Помимо этого, новинка оснащена 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, функционирующей на эффективной частоте в 14 ГГц, что при 256-битной шине даёт максимальную пропускную способность в 448 Гбайт/с.

Взглянув на графики, иллюстрирующие общую производительность графических адаптеров во всех тестах, произведённых специалистами источника, можно отметить, что GeForce RTX 3060 Ti ощутимо отстаёт от своей оппонентки из стана AMD в лице Radeon RX 6800, что не вызывает особого удивления, учитывая отличие в позиционировании моделей.

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А вот активация рейтрейсинга, да ещё и в дуэте с DLSS, несколько меняет положение дел: так, в тайтле Metro Exodus с активированной технологией трассировки лучей разрыв между GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6800 в разрешениях 1920x1080 и 2560x1440 крайне мал, хотя и в пользу последней, в то время как в 4K новинка берёт верх над своей соперницей.

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В популярном игровом приложении Control ситуация для новинки ещё более выгодная: при задействовании трассировки лучей представительница NVIDIA обгоняет свою оппонентку из стана AMD во всех трёх разрешениях, а с применением DLSS преимущество новой модели над своей соперницей становится весьма ощутимым. Мало того, в данной игре новинка без проблем догоняет и в ряде случаев даже превосходит более производительную Radeon RX 6800 XT.

Источник изображений: TechPowerUp

Таким образом, задачи с использованием технологии трассировки лучей пока что остаются «вотчиной» NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti демонстрирует впечатляющий уровень производительности при активации RT и DLSS по сравнению со своими соперницами серии Radeon RX 6800, что при ощутимо меньшей стоимости ($399 против $579 для RX 6800 и $649 для RX 6800 XT) может заинтересовать ряд геймеров.