Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока большинство компьютерных обозревателей лишь ждёт своего часа, чтобы опубликовать материалы, иллюстрирующие уровень производительности новой модели NVIDIA среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 Ti, ресурс PLAYWARES решил поделиться результатами своих тестов чуть ранее.

реклама

В распоряжении источника оказалась видеокарта GeForce RTX 3060 Ti серии AORUS Master производства GIGABYTE, основанная на графическом чипе GA104-200-A1 с 4864 ядрами CUDA «на борту» и частотной формулой 1410/1800 МГц в базовом/Boost-режиме, а также получившая нереференсный дизайн в тёмно-серых тонах и производительную систему охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Кроме того, новинка получила 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, RGB-подсветку ряда элементов, небольшой дисплей на боковой грани, а за дополнительное питание отвечает два разъёма — 8- и 6-контактный.

реклама

Помимо представленной модели, тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i9-9900KF (4,8 ГГц), материнскую плату GIGABYTE Z390 DESIGNARE и два модуля оперативной памяти Kingston HyperX Predator DDR4-3333 (16-18-18-36-2T). При этом основными соперницами для новинки стали GeForce RTX 3070 Gaming OC от GIGABYTE и RTX 2080 в исполнении Founders Edition.

реклама

Исходя из результатов тестов, можно отметить, что GeForce RTX 3060 Ti заняла нишу между вышеназванными оппонентками, значительно обгоняя RTX 2080 FE практически во всех представленных тайтлах и тестах и ощутимо уступая своей старшей «соплеменнице» в лице RTX 3070.

реклама

Источник изображений: PLAYWARES

Таким образом, новинка может обеспечить достаточную игровую производительность для не слишком требовательных геймеров, что при рекомендованной цене в $399 может стать решающим фактором для покупки.

