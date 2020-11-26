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AMD напомнила о соперницах для своих видеокарт — RX 6800 противостоит GeForce RTX 3080 и RTX 3070

Для каждой модели найдётся оппонентка.
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Пока новые модели графических адаптеров серии Radeon RX 6800 продолжают постепенно обживаться в прайс-листах магазинов, AMD решила напомнить широкой общественности о технических характеристиках и позиционировании не только своих новинок, но и представителей прошлых поколений, выпустив очередное руководство, которым делится с сообществом энтузиаст momomo_us.

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Согласно представленному изображению, флагманской модели с архитектурой RDNA 2 в лице ещё не дебютировавшей Radeon RX 6900 XT предстоит противостоять топовой видеокарте из стана NVIDIA, а именно GeForce RTX 3090, в то время как предтоповая Radeon RX 6800 XT будет конкурировать с GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

Что касается младшей из уже представленных моделей нового поколения, то ей предстоит бороться сразу с двумя оппонентками: противницами Radeon RX 6800 стали GeForce RTX 3080 и RTX 3070.

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Кроме того, AMD сообщает, что графические продукты с архитектурой RDNA 2 выгодно отличаются высоким уровнем производительности, аппаратной трассировкой лучей и способны навязать конкуренцию в большинстве современных игр.

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