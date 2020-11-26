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В преддверии дебюта видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, которая займёт своё место в среднем ценовом сегменте, появляется всё больше информации касательно уровня производительности новинки: несколько дней назад компьютерное сообщество обсуждало достижения новой модели, изучив данные официального слайда, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» специалистов ресурса VideoCardz, появилась возможность оценить результаты графического адаптера в паре бенчмарков от 3DMark.

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Согласно представленной информации, в тестах Fire Strike и Time Spy видеокарта GeForce RTX 3060 Ti смогла набрать 30706 и 12175 баллов, обогнав модель поколения Turing в лице GeForce RTX 2080 SUPER на 6 и 4 % соответственно.

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Не менее интересен тот факт, что разрыв между GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 составил всего 11-13 % при ощутимо большем количестве ядер CUDA у последней.

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Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что новинка получит графический чип GA104, функционирующий на частотах 1410/1665 МГц в базовом/Boost-режимах и наделённый 4864 активными CUDA-ядрами, а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц.

По данным источника, официальный запуск GeForce RTX 3060 Ti состоится 2 декабря, а первые обзоры новинки появятся днём ранее. Ожидается, что рекомендованная стоимость новой модели не превысит планку в $400.