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NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti оказалась производительнее RTX 2080 SUPER в тестах 3DMark

При этом рекомендованная стоимость новинки ощутимо ниже.
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В преддверии дебюта видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, которая займёт своё место в среднем ценовом сегменте, появляется всё больше информации касательно уровня производительности новинки: несколько дней назад компьютерное сообщество обсуждало достижения новой модели, изучив данные официального слайда, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» специалистов ресурса VideoCardz, появилась возможность оценить результаты графического адаптера в паре бенчмарков от 3DMark.

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Согласно представленной информации, в тестах Fire Strike и Time Spy видеокарта GeForce RTX 3060 Ti смогла набрать 30706 и 12175 баллов, обогнав модель поколения Turing в лице GeForce RTX 2080 SUPER на 6 и 4 % соответственно.

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Не менее интересен тот факт, что разрыв между GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 составил всего 11-13 % при ощутимо большем количестве ядер CUDA у последней.

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Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что новинка получит графический чип GA104, функционирующий на частотах 1410/1665 МГц в базовом/Boost-режимах и наделённый 4864 активными CUDA-ядрами, а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц.

По данным источника, официальный запуск GeForce RTX 3060 Ti состоится 2 декабря, а первые обзоры новинки появятся днём ранее. Ожидается, что рекомендованная стоимость новой модели не превысит планку в $400.

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Эдуард Кузнецов
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Если сравнивать с остальными обзорами этот, закрадываются сомнения, вполне оправданные.Хотя, какие к черту сомнения.
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kiberman
06:12
))))Что с нуба взять
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nepranov
06:06
Да оно и так понятно, что RTX 3080 универсальная карта как минимум на пару лет, хоть в обычные игры, хоть с лучами играй наслаждайся, а вот RX 6800 XT в лучи не смогла. Брать ее только из-за объема па...
Radeon RX 6800 XT проиграла Geforce RTX 3080 в 17 играх и 4-х разрешениях
kiberman
06:01
А меньше руками кастрируйте и твикайте систему, и не сможете вообще что-либо поставить нормально, у меня чистая .572, на Пк обновляется влёт на .630 -проводник почему-то не сломался, Интересно почему?...
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FFFFF
05:53
Вывод, ты вообще читать не умеешь, вы откуда такие конченные?))
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enot52rus
05:52
Эй мусор, ты там разоблачение века по божественному рендеру красных обещал, или уже слился?
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kiberman
05:51
То как вы кастрируете свою ось, к программированию не относится- не смеши меня. Это по другому называется))
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Василий
05:50
Сам ты хомяк. Тебе дают топовую видеокарту для того, что бы играть в фул и квад хд с фпс под и за 100. Лет 10 назад мидлы не тянули игры на максе с 60 фпс даже, а сейчас мидл это топ предидущего покол...
Известные факты о RTX 3060 Ti - характеристики, позиционирование, цена, дата выхода и первые тесты
SpeedT
05:50
Ну тут хотя бы куча игр, где уже сложно отмазаться с "цветной подборкой". А вот ты нарочно выделил почти все "красные игры". Ничего не имею против, но если брать именно глобально кучу игр, то Нвидия ч...
Radeon RX 6800 XT проиграла Geforce RTX 3080 в 17 играх и 4-х разрешениях
kiberman
05:46
Так смысл в этой кнопке "руками", 0 целых ***- десятых- если оно кумулятивное?, ну не накатил ты предыдущее зато сейчас поставил и получил всё-что вышло ДО 1613 БИЛДА -включая то "что тебе не надо" -...
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