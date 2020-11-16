Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, через пару недель NVIDIA явит миру новую видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, призванную занять свою нишу в среднем ценовом сегменте, однако уже сейчас в распоряжении ресурса VideoCardz оказался официальный слайд, иллюстрирующий уровень производительности новинки.

реклама

Согласно представленному изображению, GeForce RTX 3060 Ti опережает видеокарту прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 SUPER по «всем фронтам»: новинка производительнее модели поколения Turing как в игровых приложениях, в том числе с использованием технологии трассировки лучей, так и в прикладных задачах, причём в ряде из них преимущество достаточно велико.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Источник изображения: VideoCardz

реклама

Что касается противостояния GeForce RTX 3060 Ti и её предшественницы в лице GeForce RTX 2060 SUPER, то в данной битве исход ни у кого не вызывает сомнений: новая модель ощутимо превосходит свою оппонентку — в некоторых сценариях разрыв достигает 80 %.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti, равно как и RTX 2080 SUPER, получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, однако значения эффективной частоты несколько различаются — 14 ГГц у новинки против 15,5 ГГц у модели прошлого поколения. По количеству RT-ядер новый продукт также уступает (38 против 48 штук), что не мешает ему демонстрировать более высокий уровень производительности.

реклама

К сожалению, NVIDIA официально не сообщает о технических характеристиках GeForce RTX 3060 Ti, однако ожидается, что новинка будет основана на чипе GA104-200 с 4864 ядрами CUDA «на борту».

Дебют новинки должен состояться 2 декабря, а её рекомендованная стоимость, судя по данным источника, составит около $400.