NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti производительнее RTX 2080 SUPER — данные из официального слайда
Как известно, через пару недель NVIDIA явит миру новую видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, призванную занять свою нишу в среднем ценовом сегменте, однако уже сейчас в распоряжении ресурса VideoCardz оказался официальный слайд, иллюстрирующий уровень производительности новинки.
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Согласно представленному изображению, GeForce RTX 3060 Ti опережает видеокарту прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 SUPER по «всем фронтам»: новинка производительнее модели поколения Turing как в игровых приложениях, в том числе с использованием технологии трассировки лучей, так и в прикладных задачах, причём в ряде из них преимущество достаточно велико.
Источник изображения: VideoCardz
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Что касается противостояния GeForce RTX 3060 Ti и её предшественницы в лице GeForce RTX 2060 SUPER, то в данной битве исход ни у кого не вызывает сомнений: новая модель ощутимо превосходит свою оппонентку — в некоторых сценариях разрыв достигает 80 %.
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti, равно как и RTX 2080 SUPER, получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, однако значения эффективной частоты несколько различаются — 14 ГГц у новинки против 15,5 ГГц у модели прошлого поколения. По количеству RT-ядер новый продукт также уступает (38 против 48 штук), что не мешает ему демонстрировать более высокий уровень производительности.
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К сожалению, NVIDIA официально не сообщает о технических характеристиках GeForce RTX 3060 Ti, однако ожидается, что новинка будет основана на чипе GA104-200 с 4864 ядрами CUDA «на борту».
Дебют новинки должен состояться 2 декабря, а её рекомендованная стоимость, судя по данным источника, составит около $400.
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