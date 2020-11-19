Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчерашний дебют графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6800 стал катализатором появления великого множества обзоров и тестов от компьютерных изданий и разного рода специалистов. Ресурс 3DCenter.org решил подвести промежуточные итоги, оценив уровень производительности новинок «красной команды» на основе данных, полученных из 17 различных источников.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Согласно расчётам специалистов сайта, старшая из дебютировавших вчера моделей, Radeon RX 6800 XT, несколько уступает своей конкурентке из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3080 – отставание от соперницы составляет ~6,9 %. А вот её младшая «соплеменница», Radeon RX 6800, берёт верх над своими оппонентками, GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070, обгоняя их на 6,8 и 8,1 % соответственно.

реклама

Таким образом, стоимость новых продуктов AMD соответствует их уровню производительности: Radeon RX 6800 XT оценена на $50 меньше GeForce RTX 3080 ($649 против $699), в то время как цена Radeon RX 6800 несколько выше по сравнению с GeForce RTX 3070 ($579 против $499).

реклама

Источник изображений: 3DCenter.org

При этом модели «красной команды» могут предложить ощутимо больший объём видеопамяти по сравнению со своими конкурентками, что, вероятно, станет дополнительным плюсом в будущем.