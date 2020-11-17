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Radeon RX 6800 на всех не хватит — крупный магазин сообщает о скромных запасах новых моделей

Потенциальным покупателям необходимо запасаться терпением.
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Похоже, дебюту графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000 может сопутствовать та же самая проблема, уже наблюдаемая во время старта видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30, а именно чрезвычайно малое количество единиц продукции, по крайней мере, на это намекают данные, полученные от ряда энтузиастов и магазинов.

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Источник изображения: VideoCardz

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Так, несколько дней назад известный инсайдер RedGamingTech сообщал о сравнительно скромных запасах новинок в Великобритании, а уже сегодня крупный американский магазин Microcenter подтверждает эти сведения, но касательно США, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

Согласно информации, подготовленной одним из сотрудников Microcenter, в данный момент запасы видеокарт серии Radeon RX 6000 чрезвычайно ограничены, однако в период запуска и последующие дни ситуация может несколько улучшиться. При этом приобрести новинку онлайн не имеется возможности из-за крайне высокого спроса, а покупка видеокарты будет ограничена одним экземпляром на домовладение.

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Потенциальные покупатели, жаждущие приобрести новенькую модель серии Radeon RX 6800 в числе первых, уже запасаются терпением и необходимым снаряжением, стоя в очередях вокруг магазинов Microcenter, о чём свидетельствует фотография одного из пользователей Reddit.

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Источник изображения: Reddit, fedlol

Шведский ритейлер Digitec имеет схожие проблемы с удовлетворением спроса: их запасы Radeon RX 6800 крайне невелики, поэтому действует ограничение на покупку — одна единица продукции в одни руки.

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Впрочем, представитель площадки Overclockers UK вселяет надежду на исправление ситуации в конкретном магазине: по его словам, запасы новинок будут составлять более 35 экземпляров для каждой модели, однако о количестве этих моделей не сообщает.

Остаётся надеяться, что в случае возникновения повышенного спроса со стороны покупателей AMD и её партнёры смогут решить возникшие проблемы.

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