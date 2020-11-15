AMD Radeon RX 6800 оказалась медленнее NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в тесте Geekbench 5
На фоне неумолимо приближающегося дебюта видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 6000 энтузиасты, в чьих руках новинки оказались чуть раньше намеченного срока, продолжают тестировать новые модели в популярных бенчмарках: на сей раз нарушителем спокойствия стал известный «сетевой детектив» TUM_APISAK, поделившийся достижениями одной из новинок в тестовом пакете Geekbench 5.
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Источник изображения: AMD
Исходя из представленных данных, видеокарта AMD Radeon RX 6800, функционирующая в паре с недавно дебютировавшим процессором Ryzen 9 5900X, в подтесте OpenCL смогла набрать 132605 баллов.
Стоит напомнить, что в прямые конкурентки новинке AMD записала флагманскую модель прошлого поколения из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 2080 Ti, которая, судя по результатам официальных тестов, ощутимо проигрывает видеокарте «красной команды».
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Сводные графики на основе результатов официальных тестов
Источник изображений: Twitter, harukaze5719
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Похоже, в данном бенчмарке RTX 2080 Ti берёт реванш: топовая видеокарта поколения Turing опережает младшую из представленных моделей AMD в среднем на 3-4 %.
Источник изображения: Geekbench
Необходимо отметить, что результаты единичного теста могут не отражать реального уровня производительности той или иной видеокарты, поэтому для более точной оценки стоит дождаться всесторонних «замеров» от специалистов.
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