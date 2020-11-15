Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На фоне неумолимо приближающегося дебюта видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 6000 энтузиасты, в чьих руках новинки оказались чуть раньше намеченного срока, продолжают тестировать новые модели в популярных бенчмарках: на сей раз нарушителем спокойствия стал известный «сетевой детектив» TUM_APISAK, поделившийся достижениями одной из новинок в тестовом пакете Geekbench 5.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU 7 видов 3090 в Регарде - цены пошли вниз

Исходя из представленных данных, видеокарта AMD Radeon RX 6800, функционирующая в паре с недавно дебютировавшим процессором Ryzen 9 5900X, в подтесте OpenCL смогла набрать 132605 баллов.

Стоит напомнить, что в прямые конкурентки новинке AMD записала флагманскую модель прошлого поколения из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 2080 Ti, которая, судя по результатам официальных тестов, ощутимо проигрывает видеокарте «красной команды».

реклама

реклама

Сводные графики на основе результатов официальных тестов

Источник изображений: Twitter, harukaze5719

реклама

Похоже, в данном бенчмарке RTX 2080 Ti берёт реванш: топовая видеокарта поколения Turing опережает младшую из представленных моделей AMD в среднем на 3-4 %.

Источник изображения: Geekbench

Необходимо отметить, что результаты единичного теста могут не отражать реального уровня производительности той или иной видеокарты, поэтому для более точной оценки стоит дождаться всесторонних «замеров» от специалистов.