64-ядерный AMD EPYC Milan (Zen 3) получил ощутимый прирост IPC — тестирование ExecutableFix
В обозримом будущем вслед за настольными процессорами Ryzen 5000 компания AMD намерена представить и их серверных собратьев EPYC третьего поколения, известных под кодовым именем Milan.
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Источник изображения: AMD
Новые продукты будут основаны на новейшей архитектуре Zen 3, которая, судя по десктопной линейке CPU, сможет похвастаться ощутимым увеличением количества исполняемых инструкций за такт (IPC). Энтузиаст ExecutableFix, в распоряжении которого оказался один из 64-ядерных процессоров поколения Milan, решил проверить, насколько существенен прирост производительности у серверных моделей.
Тестирование с задействованием одного потока на частоте, фиксированной на отметке 2,4 ГГц, в популярных пакетах CPU-Z, Cinebench R15 и R20 продемонстрировало, что прирост IPC по сравнению с моделью прошлого поколения действительно ощутим: так, процессор EPYC Milan обогнал представителя семейства Rome на 11-18 %.
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По словам исследователя, новая модель отличается существенно увеличенным значением максимальной частоты: по сравнению с предшественником данный параметр повышен на 400 МГц, что в однопоточной дисциплине тестовых пакетов CPU-Z, Cinebench R15 и R20 позволяет добиться преимущества в 22-32 %.
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Что касается уровня производительности в многопотоке, то отрыв не настолько велик, но всё же существенен: в бенчмарках Cinebench R20 и R15 превосходство серверного процессора EPYC семейства Milan над моделью прошлого поколения, функционирующего на максимальной частоте 3,7 ГГц против 3,3 ГГц у оппонента, составляет 9-11 %.
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Источник изображений: Twitter, ExecutableFix
Подводя итог, специалист отмечает, что на фоне успехов новых моделей AMD причин для покупки серверных процессоров Intel Xeon практически не осталось.
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