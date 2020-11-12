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AMD Radeon RX 6800 XT ощутимо уступила NVIDIA GeForce RTX 3080 в тесте Geekbench 5

Результаты тестов новинки пока противоречивы.
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Недавно анонсированные графические адаптеры AMD серии Radeon RX 6000 продолжают появляться не только в официальных тестах, но и в популярных бенчмарках: так, известный «сетевой детектив» TUM_APISAK делится с широкой общественностью достижениями одной из новинок в тестовом пакете Geekbench 5.

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Согласно имеющимся данным, графический адаптер AMD Radeon RX 6800 XT, функционировавший на частоте ~2 ГГц в максимальном режиме, в дуэте с процессором Ryzen 7 5800X в дисциплине OpenCL смог завоевать 158820 баллов.

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При сравнении достижений предтоповой модели AMD с результатом её конкурентки из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3080 можно отметить, что новинка проигрывает своей сопернице в среднем 11-13 %.

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Источник изображений: Geekbench 5

Естественно, результаты единичных «замеров» могут не отражать реальной картины, поэтому для точной оценки уровня производительности новых моделей стоит дождаться всесторонних тестов от ряда вселяющих доверие ресурсов.

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amd nvidia geforce rtx 3080 radeon rx 6800 xt
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