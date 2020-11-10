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NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит ценник в $999 и дебютирует в январе — неофициальные данные

Конкурентные преимущества AMD Radeon RX 6900 XT могут сойти на нет.
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Ситуация на рынке потребительских графических решений продолжает накаляться, по крайней мере, об этом свидетельствуют очередные данные, полученные из неофициальных источников: так, сайт HKEPC Hardware сообщает, что NVIDIA действительно готовит новую предтоповую модель, о чём упоминал несколько дней назад известный инсайдер kopite7kimi.

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Источник изображения: HKEPC Hardware

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Полагаясь на информацию, полученную от некоего тайваньского производителя, ресурс утверждает, что на фоне сильного давления со стороны AMD компания NVIDIA планирует представить новую модель в лице GeForce RTX 3080 Ti уже в январе следующего года. Сообщается, что рекомендованная стоимость новинки составит $999 — ровно во столько же оценили и топовую Radeon RX 6900 XT.

Что касается технических характеристик, то сообщается, что в основу GeForce RTX 3080 Ti ляжет графический процессор GA102-250, оснащённый 10496 активными ядрами CUDA. Кроме того, графическому адаптеру приписывают наличие 20 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 320-битной шине, что на фоне 16 Гбайт у флагманской модели «красной команды» и возрастающих «аппетитов» ряда игровых проектов выглядит вполне логичным шагом. При этом значение TGP новинки составит 320 Вт, а наличие разъёма NVLink не предусмотрено.

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Если данные верны, то GeForce RTX 3080 Ti может составить серьёзную конкуренцию флагманскому продукту AMD в лице Radeon RX 6900 XT, нивелировав преимущество топовой видеокарты «красной команды» в цене при ощутимом перевесе в разрезе объёма видеобуфера.

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