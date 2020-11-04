NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит 20 Гбайт памяти и 10496 ядер CUDA — данные инсайдера
Похоже, почитатели продукции NVIDIA, которые сетовали на сравнительно небольшой объём видеопамяти GeForce RTX 3080, могут ликовать, по крайней мере, к этому подталкивают данные инсайдера, известного под ником kopite7kimi.
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GeForce RTX 3080. Источник изображения: NVIDIA
Судя по информации энтузиаста, NVIDIA всё же решится выпустить новую модель в лице GeForce RTX 3080 Ti с увеличенным вдвое объёмом памяти по сравнению со стандартной «соплеменницей» в лице RTX 3080: так, новинка будет основана на графическом процессоре GA102-250, располагающем аналогичным количеством ядер CUDA, что и флагманская GeForce RTX 3090, а именно 10496.
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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Кроме того, как уже можно было догадаться, видеоадаптер получит в своё распоряжение 20 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц, а уровень TGP новинки остановится на отметке в 320 Вт — в разрезе данных параметров новый продукт не будет отличаться от уже дебютировавшей GeForce RTX 3080.
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Что касается разъёма NVLink, то новая модель будет его лишена, равно как и её «обычная соплеменница» без суффикса «Ti» — похоже, данный коннектор останется эксклюзивом для топовой RTX 3090.
К сожалению, информацией о дате дебюта GeForce RTX 3080 Ti инсайдер не поделился, однако скорое появление конкурирующих графических решений AMD, принадлежащих к новой серии Radeon RX 6000, вероятно, заставят NVIDIA действовать решительно.
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