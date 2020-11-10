Дебют бюджетной NVIDIA GeForce RTX 3050 может состояться в январе следующего года
Пока внимание компьютерного сообщества приковано к уже дебютировавшим моделям NVIDIA GeForce RTX 30 верхнего и среднего ценовых сегментов, их более недорогие «соплеменницы» также начинают появляться в «сводках» ряда ресурсов: так, известный своими откровениями в области графических решений сайт VideoCardz решил поделиться некоторой информацией касательно предстоящей бюджетной модели в лице GeForce RTX 3050.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Как сообщалось ранее, новинка будет основана на графическом чипе GA107-300 с 2304 ядрами CUDA «на борту», что является ощутимой прибавкой по сравнению с недорогими моделями прошлого поколения. При этом значение TGP видеокарты остановится на отметке в 90 Вт.
Точными данными о конфигурации памяти GeForce RTX 3050 ресурс не располагает, однако с учётом серии чипа предполагает, что новинка сможет получить 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 128-битной шине.
реклама
Что касается возможной даты дебюта GeForce RTX 3050, то источник сообщает, что новинка может появиться в продаже в начале следующего года, а именно в январе.
реклама
Источник изображения: VideoCardz
Вероятными соперниками для новой видеокарты, предположительно, станут графические продукты AMD серии Radeon RX 6700 на базе чипа Navi 22 с 40 вычислительными блоками в максимальном своём исполнении.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила