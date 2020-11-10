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Пока внимание компьютерного сообщества приковано к уже дебютировавшим моделям NVIDIA GeForce RTX 30 верхнего и среднего ценовых сегментов, их более недорогие «соплеменницы» также начинают появляться в «сводках» ряда ресурсов: так, известный своими откровениями в области графических решений сайт VideoCardz решил поделиться некоторой информацией касательно предстоящей бюджетной модели в лице GeForce RTX 3050.

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Источник изображения: Wccftech

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Как сообщалось ранее, новинка будет основана на графическом чипе GA107-300 с 2304 ядрами CUDA «на борту», что является ощутимой прибавкой по сравнению с недорогими моделями прошлого поколения. При этом значение TGP видеокарты остановится на отметке в 90 Вт.

Точными данными о конфигурации памяти GeForce RTX 3050 ресурс не располагает, однако с учётом серии чипа предполагает, что новинка сможет получить 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 128-битной шине.

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Что касается возможной даты дебюта GeForce RTX 3050, то источник сообщает, что новинка может появиться в продаже в начале следующего года, а именно в январе.

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Источник изображения: VideoCardz

Вероятными соперниками для новой видеокарты, предположительно, станут графические продукты AMD серии Radeon RX 6700 на базе чипа Navi 22 с 40 вычислительными блоками в максимальном своём исполнении.