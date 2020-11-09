Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA

И графический процессор NVIDIA GA107.
8
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ

Известный активист информационного фронта с псевдонимом kopite7kimi, постепенно обрастающим новыми составными частями, продолжает в своих прогнозах спускаться по иерархической лестнице графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Добравшись до GeForce RTX 3050, он прогнозирует наличие у одноимённого графического решения всего 2304 ядер CUDA.

реклама

анонсы и реклама
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

реклама

По словам источника, новинка будет использовать графический процессор GA107-300, который дебютирует в этой модели. Напомним, что GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 Ti должны использовать графический процессор GA106 с 3840 и 3584 ядрами CUDA соответственно, поэтому GeForce RTX 3050 с её 2304 ядрами будет значительно от них отличаться. Уровень TGP для GeForce RTX 3050 установлен на отметке 90 Вт. Если GA106 приписывалось использование 192-разрядной шины, то вряд ли GA107 имеет смысл рассчитывать на что-то большее. Видеокарта GeForce RTX 3050 может выйти не ранее следующего года, если опираться на слухи о сроках появления её более дорогих сородичей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere ga107 geforce rtx 3050
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
8
Водоблок с интегрированным модулем Пельтье может быть представлен на этой неделе
10
Нашему соотечественнику удалось узурпировать рейтинг разгона GeForce RTX 3070
13
Связка AMD Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3080 в руках россиянина обновила серию рекордов
5
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
33
EK оценила свои водоблоки для GeForce RTX 3080 Founder Edition в 227 евро
8

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 916
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
50
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
188
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
54
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
2
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
3
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

ахахах
12:40
на фулшд 1060+и5 достаточно
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
Kopcheniy
12:39
RTX 3060 Ti (4864 cores) - на уровне RTX 2080 Super RTX 3060 (3840 cores) - на уровне RTX 2070 RTX 3050 Ti (3584 cores) - между RTX 2060 и RTX 2070 RTX 3050 (2304 cores) - между GTX 1660 и GTX 1660 Ti...
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
Собака на Zеnе
12:38
А как же лучики в 10 FPS?
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
aeolus777
12:38
какие то странные игры, у них же почти у всех нулевая реиграбельность. Я понимаю там ММОРПГ или рпг с открытым миром например. А Это?
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
Сергей Колесник
12:37
зачем покупать новую 1070 с 4гб по цене не дешевле самой 1070?) единственное что новая, но я бы не купил
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
aeolus777
12:37
кроме асасина на пк особо ничего в этом месяце из названного и не привлекает, и то, не понятно откуда у асасина такие системные требования. судя по геймплейным роликам там графика на уровне Far Cry Pr...
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
Yolanda Tarska
12:37
Проходив эту игру в зад и вперёд на 9900К и 3570К с народным разгоном (4.3ггц, DDR3-2200), особой разницы на 1070 в 2К не было, на средне-высоких ровный fps 40-50, да просадки больше и чаще, средний f...
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
Тауке Абдрахманов
12:36
Модераторы! Ваш сайт блокируют некоторые мобильные и обычные интернет провайдеры в Казахстане
Связка AMD Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3080 в руках россиянина обновила серию рекордов
Shinkirou
12:36
LGA 3647
Водоблок с интегрированным модулем Пельтье может быть представлен на этой неделе
D3m0n
12:36
Компы из запчастюлек собирают только мелкие шаромыжные конторы. В норм организациях всё стандартизировано, брендовое, с гарантией от вендора. Работал и в тех и в тех. сейчас даже не парюсь по поводу к...
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем