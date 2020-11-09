Известный активист информационного фронта с псевдонимом kopite7kimi, постепенно обрастающим новыми составными частями, продолжает в своих прогнозах спускаться по иерархической лестнице графических процессоров NVIDIA семейства Ampere. Добравшись до GeForce RTX 3050, он прогнозирует наличие у одноимённого графического решения всего 2304 ядер CUDA.

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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

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По словам источника, новинка будет использовать графический процессор GA107-300, который дебютирует в этой модели. Напомним, что GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 Ti должны использовать графический процессор GA106 с 3840 и 3584 ядрами CUDA соответственно, поэтому GeForce RTX 3050 с её 2304 ядрами будет значительно от них отличаться. Уровень TGP для GeForce RTX 3050 установлен на отметке 90 Вт. Если GA106 приписывалось использование 192-разрядной шины, то вряд ли GA107 имеет смысл рассчитывать на что-то большее. Видеокарта GeForce RTX 3050 может выйти не ранее следующего года, если опираться на слухи о сроках появления её более дорогих сородичей.